15 Temmuz'da düzenlenecek etkinliklerin lansmanı yapıldı - Son Dakika
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15 Temmuz'da düzenlenecek etkinliklerin lansmanı yapıldı

15 Temmuz\'da düzenlenecek etkinliklerin lansmanı yapıldı
01.07.2025 12:46
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15 Temmuz Derneği tarafından bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin lansmanı yapıldı.

15 Temmuz Derneği tarafından bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin lansmanı yapıldı.

5 Temmuz Derneği tarafından her yıl düzenlenen çeşitli anma etkinlikleri kapsamında tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde gerçekleşen toplantıya, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve davetliler katıldı. 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kaan Şahin, bu yılki etkinliklerin kapsamlı tanıtımını yaptı.

Programda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Bizim inancımıza ve kültürümüze göre 'keşke yaşamasaydık' diyemiyoruz. İnancımız, idealimiz bize bunu öğretti, söylüyor. Arzu etmediğimiz bir süreci hep beraber, bu ülkenin evlatları, çocukları olarak; vatansever insanlar, devletinin, milletinin ve tüm yeryüzündeki mazlumların yanında bir kültüre sahip insanlar olarak yaşadık. 15 Temmuz'da, bundan 9 yıl kadar önce bir hain darbe girişimini beraberce yaşadık. Ama milletimizin genetiğinde olan o kahramanlık. Tabii ki burada Sayın Cumhurbaşkanımızın, bu ülke devlet başkanının rolü çok önemliydi ve lider kadrosunun rolü çok önemliydi. Onların sahip çıktığı, 'Ben meydanlardayım, halkımı da meydanlara bekliyorum' demesiyle, kimse 'geride kimi bırakırım, kime bırakırım' diye düşünmeden, tüm sevdiklerini, tüm kazanımlarını, en sevdiği aile yakınlarını, bireylerini geride bırakmak suretiyle, belki de geri dönmemek duygusuyla, seve seve canlarını feda etmek için meydanlara çıktılar." dedi.

"Türk milleti üzerinden hesap yapmasınlar, yaparlarsa hesapları boşa çıkar"

15 Temmuz gecesi tüm dünya mazlumlarının duasının Türkiye ile olduğunu söyleyen Turunç, "Bu, kendi adımıza verilen bir sokağa çıkış, bir mücadele değildi. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, Türkiye'ye umut bağlayan, Türkiye'yi gerçekten rol model olarak gören, Sayın Cumhurbaşkanımızı dünya mazlumlarının önderi ve lideri olarak gören tüm toplumların bize ettiği duanın, bize yaptığı duanın da bir bereketidir. Eğer millet kendi değerlerine sahip çıkarsa, bize emanet edilen bayrağı bir bez parçası, bir metal parçası olarak görmeyip de o ay yıldızın manasını ve ruhunu anladıysa, yeri ve zamanı geldiğinde seve seve canını verecek bir ruha sahibiz. Bu, ecdadımızdan bize gelen bir genetik. Dolayısıyla bu ruhla, bu anlayışla yolumuza devam ettiğimiz müddetçe kimse bu milletin üzerinden, Türk milleti üzerinden, Türk devleti üzerinden hesap yapmasın. Yaparlarsa hesapları boşa çıkar. Çünkü o gün o kahramanları gören çocuklarımız, torunlarımız ve o gün sokağa çıkmayan insanlar, 'keşke biz o gün sokağa çıksaydık, meydanları doldursaydık, keşke biz de şehit olabilseydik, keşke biz de gazi olabilseydik' dediler. Dolayısıyla 15 Temmuz'u unutturmamak adına, dokuzuncu anma programının bugün açılış etkinliğinde sizlerle birlikte şunu ifade etmek istiyorum ki; bu millet, bağımsızlığın ne anlama geldiğini bilen, bayrağın değerini bilen, özgürlüğün, devletin ne anlama geldiğini bilen, değer üstündeki tüm mazlumlara el uzatacak bir ufka, bir gönle, bir ruha sahip bir milletin çocukları olarak biz yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya ise, "Bu milletin iradesine, bağımsızlığına ne kadar düşkün olduğunu, dayatmalara ne kadar karşı olduğunu hesap edemediler. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın da önderliğinde o gece gerçekten millet büyük bir destan yazdı. Bu, bir başka milletin çok fazla yapamayacağı bir şey. Bu millete dayatma ile bir şey yapılamayacağını anladılar. Dolayısıyla bunu tüm dünyaya en iyi şekilde gösterdiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, istanbul, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz'da düzenlenecek etkinliklerin lansmanı yapıldı - Son Dakika

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