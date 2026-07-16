Esenyurt\'ta 15 Temmuz anması: \'Halk direnişiyle derdest edildi\'

İstanbul Esenyurt'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 10'uncu yılında yüzlerce vatandaşın katılımıyla anıldı. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Bu darbe girişimi dünya tarihinde emsali görülmemiş bir şekilde halk direnişiyle derdest edildi" sözleriyle darbe gecesinde yaşananlara değinirken, programın devamında Kuran-ı Kerim okundu, şehitlere ithafen türküler söylendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Esenyurt'ta unutulmadı. Darbe girişiminin 10'uncu yılında Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda o gece şehit ve gazi olan yüzlerce vatandaş anıldı. Programa Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, çeşitli partilerin ilçe temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Program kapsamında konuşma yapan Aksoy, "Bu darbe girişimi dünya tarihinde emsali görülmemiş bir şekilde halk direnişiyle derdest edildi" sözleriyle halk direnişini ve Türk toplumunun bağımsızlık ruhuna değinirken, ardından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. İlerleyen dakikalarda şehitler için türkülerin çalındığı bir konserde gerçekleşirken, program alanında 15 Temmuz 2016 gecesine ait fotoğrafların bulunduğu bir sergi de yer aldı.

Türk toplumunun darbe girişimindeki direnişine değinen Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, "Ülkemiz, Avrupa ve Asya kıtalarının bağlantısı konumunda bulunan ve dünya ülkelerinin her zaman gündeminde olan bir vatan. Türkiye'nin bu pozisyonu küresel güç odaklarının elde edilmesi yada yönetilmesi gereken ülke olarak her zaman hedefinde olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın Davos Zirvesi'nde küresel düzene 'One minute' diyerek başlayan, ardından Birleşmiş Milletler'de 'Dünya 5'den büyüktür' sözleriyle devam eden meydan okuması Türkiye'ye diz çöktürme çabalarını sona erdirmiştir. Bu küresel güçler taşeron örgütler eliyle ülkemize kaos, karmaşa ve kalkışma ile cevap vermiştir. ve bu cevapların en acımasızını içinde bulunduğumuz tarih diliminde hep beraber yaşadık. Ülkemiz 15 Temmuz gecesi bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bu girişim devlet ve millet omuz omuza verilerek bastırıldı. Bu darbe girişimi dünya tarihinde emsali görülmemiş bir şekilde halk direnişiyle derdest edildi. O gece F-16'lara parmak sallayan, tankların önüne yatan, tarlalarındaki ekinleri yakan fedakar milletimizin bir darbe girişimini daha direniş destanına dönüştürdüğünü gösterdi" dedi. - İSTANBUL