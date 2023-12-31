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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Yılbaşı Yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Yılbaşı Yoğunluğu

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yılın son günü vatandaşlar sevdiklerinin yanına gitmek için hareketlilik yaşadı. Yılbaşını sevdikleriyle geçirmek isteyenler otobüs saatini bekledi. Bir kişi ailesini ziyaret etmek ve beraber yılbaşını kutlamak için yola çıktığını belirtirken, başka bir kişi ise Tekirdağ'a arkadaşlarıyla zaman geçirmek için gittiğini söyledi.

31.12.2023 - 16:36,
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yılbaşı hareketliliği

İSTANBUL - İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yılın son günü yolculuk hareketliliği yaşandı. Vatandaşlar sevdiklerinin yanına gitmek yola çıkmak için 15 Temmuz Demokrasi Otogarını tercih etti.

Yılbaşını sevdikleriyle bir arada geçirmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nın yolunu tuttu. Yılın son gününü sevdikleri ile geçirmek isteyenlerde otobüs saatinin gelmesini bekledi.

"Ailemi görmek ve beraber yılbaşını kutlamak için ailemi ziyarete gidiyorum"

Ailesini görmek için yola çıkan bir kişi, "Uzunköprü'ye yılbaşını geçirmek için gidiyorum, ailem orada. Ailemin bir kısmı da Belçika'da. Ailemi görmek ve beraber yılbaşını kutlamak için ailemi ziyarete gidiyorum" dedi.

" Tekirdağ'a gidiyorum arkadaşlarım ile zaman geçirmek istiyorum"

Tekirdağ'a arkadaşlarının yanına giden bir kişi de "Normalde İstanbul'da oturuyorum. Günübirlik Tekirdağ'a gidiyorum arkadaşlarım ile zaman geçirmek istiyorum. Sonra geri döneceğim. Bu şekilde koşturma devam ediyor" konuştu.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda Yılbaşı Yoğunluğu
Kaynak: İHA
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