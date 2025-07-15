Sultanbeyli'de 15 Temmuz Etkinliği - Son Dakika
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Sultanbeyli'de 15 Temmuz Etkinliği

Sultanbeyli\'de 15 Temmuz Etkinliği
15.07.2025 21:57  Güncelleme: 22:09
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Sultanbeyli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen şiir yarışmasının ödül töreni ve konser programı gerçekleştirildi.

Sultanbeyli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen şiir yarışmasının ödül töreni ve konser programı gerçekleştirildi. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş yaptığı konuşmada, "15 Temmuz, bir daha tekrarlanmayacak ve denenmeyecek şekilde tarihin çöplüğüne gömülmüştür" dedi.

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 15 Temmuz Derneği ve Sultanbeyli Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen program, İstanbul Hafıza 15 Temmuz Müzesi Etkinlik Alanı'nda yapıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Ardından sela okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Etkinlik kapsamında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler şiirlerini seslendirdi. Birincilik ödülünü Sarıyer Şehit Fatih Satır Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Gökhan Yavuz, ikincilik ödülünü Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Uğur Sadık Karamustafa kazanırken üçüncülük ödülünü ise Beylikdüzü Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi öğrencisi Derin Gül aldı. Ödül töreninin ardından sahneye çıkan sanatçı Yücel Arzen, sevilen eserlerini seslendirdi. Yoğun katılımın olduğu gece, 15 Temmuz ruhunu şiir ve müzikle yaşattı.

"15 Temmuz, bir daha tekrarlanmayacak ve denenmeyecek şekilde tarihin çöplüğüne gömülmüştür"

Programda konuşan Başkan Tombaş, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz vesilesiyle bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize Rabbimizden şifa diliyorum. Türkiye ne zaman ayağa kalksa, ne zaman güçlense, ne zaman bölgesinde lider olma konumuna gelse mutlaka bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi ise, bu milletin "Yeter artık, söz milletindir" dediği; çıplak elleriyle namluların karşısında göğsünü siper ederek ülkesine, milletine ve liderine sahip çıktığı bir gün olmuştur. 15 Temmuz, bir daha tekrarlanmayacak ve denenmeyecek şekilde tarihin çöplüğüne gömülmüştür. Darbe girişimi, güçlü liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin ferasetiyle beraber bertaraf edilmiştir. Bundan sonra böyle bir darbe girişimine tevessül edecek cesareti kimse bulamayacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultanbeyli'de 15 Temmuz Etkinliği - Son Dakika

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