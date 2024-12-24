15 Temmuz Gazisi Nihat Altın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

15 Temmuz Gazisi Nihat Altın Hayatını Kaybetti

15 Temmuz Gazisi Nihat Altın Hayatını Kaybetti

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde camide pala ile saldırıya uğrayan emekli polis memuru Nihat Altın, hayatını kaybetti. Cenaze namazı, meslektaşları ve ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

24.12.2024 09:46  Güncelleme: 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sırasında camide "sizin devriniz bitti" diyen bir şahıs tarafından pala ile saldırıya uğrayan 15 Temmuz Gazisi emekli polis memuru Nihat Altın, hayatını kaybetti. Altın'ın cenaze namazına çok sayıda meslektaşı katıldı.

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından yapılmak istenen darbe girişimi sırasında Fatih'te bulunan Kocamustafapaşa Hacı Kadın Camii'nde palalı bir şahıs tarafından imama ve cemaatten emekli polis memuru Nihat Altın'a(63) pala ile saldırılmış, saldırı da Altın kafasından yaralanmıştı. Olaydan sonra 15 Temmuz gazisi ünvanı verilen Altın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altın için Kocamustafa Sümbül Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Altın'ın çocukları, eşi ve çok sayıda emekli polis meslektaşı katıldı. Altın'ın tabutuna Türk bayrağı serildi. Kılınan namazın ardından Altın, dualarla Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Yerel, Polis, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Gazisi Nihat Altın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:04 Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var Açıklamalar art arda geldi Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
08:20 Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam Asgari ücrette son sözü Erdoğan söyleyecek, işte masadaki 2 farklı rakam
04:58 Husiler’den İsrail’i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız Husiler'den İsrail'i vurdukları saldırıyla ilgili açıklama: Asla durmayacağız
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı sona erdi
15:31 Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor
15:27 Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı Gözaltına aldığı kadınla ilişkiye giren polis memuru tutuklandı
15:27 Küçükçekmece’de yılbaşı ağacına baltalı saldırı Küçükçekmece'de yılbaşı ağacına baltalı saldırı
15:26 Kamuya KPSS’siz çok sayıda personel alınacak Kamuya KPSS'siz çok sayıda personel alınacak
15:00 WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak WhatsApp 8 gün sonra bu telefon modellerinde çalışmayacak
14:55 Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı Elon Musk daha bakan olmadan savaş başlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 11:07:42. #1.11#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Gazisi Nihat Altın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.