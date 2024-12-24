15 Temmuz Gazisi Nihat Altın Hayatını Kaybetti

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15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü(FETÖ) tarafından gerçekleştirilmek istenen darbe girişimi sırasında camide "sizin devriniz bitti" diyen bir şahıs tarafından pala ile saldırıya uğrayan 15 Temmuz Gazisi emekli polis memuru Nihat Altın, hayatını kaybetti. Altın'ın cenaze namazına çok sayıda meslektaşı katıldı.

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından yapılmak istenen darbe girişimi sırasında Fatih'te bulunan Kocamustafapaşa Hacı Kadın Camii'nde palalı bir şahıs tarafından imama ve cemaatten emekli polis memuru Nihat Altın'a(63) pala ile saldırılmış, saldırı da Altın kafasından yaralanmıştı. Olaydan sonra 15 Temmuz gazisi ünvanı verilen Altın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altın için Kocamustafa Sümbül Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaza Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Altın'ın çocukları, eşi ve çok sayıda emekli polis meslektaşı katıldı. Altın'ın tabutuna Türk bayrağı serildi. Kılınan namazın ardından Altın, dualarla Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi. - İSTANBUL