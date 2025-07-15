15 Temmuz kapsamında Garnizon Şehitliğinde anma programı düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Garnizon Şehitliğinde Anma Programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşının okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu. Ardından Müftü Yardımcısı Medet Şahin tarafından dua edildi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu günün anlam ve önemini ifade ederek tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Vali Aydoğdu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Aziz şehitlerimiz, sizler vatanın selameti, milletin bekası, ay yıldızlı bayrağımızın hürriyetle dalgalanması ve ezanların semada yankılanması uğruna gözünüzü kırpmadan canınızı feda eden kahramanlarımızsınız.

Bugün bizlere emanet ettiğiniz bu kutlu topraklarda milletçe birlik, dirlik ve kardeşlik içerisinde yaşayabiliyorsak şüphesiz ki bu sizin yazdığınız şanlı destanın bir eseridir.

Aziz milletimiz, bin yıllık tarihinin her döneminde olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de ihanetin karanlık yüzüne karşı dirayetle durmuş canını ortaya koyarak istiklalini, istikbalini ve mukaddesatını müdafaa etmiştir.

Bu gece zaferin adı Türkiye olmuştur.

Siz aziz şehitlerimizin fedakarlığıyla etle tırnak olan necip milletimiz, şer odaklarına hain senaryolara ve FETÖ gibi ihanet çetelerine karşı tek vücut olmuş, hangi görüşten, hangi kimlikten olursa olsun ay yıldızlı bayrağımızın altında kenetlenmiştir.

İşte bu ruh, bu irade, bu kardeşlik Anadolu'yu ebedi bir barış yurduna dönüştürmüştür.

Bizlere düşen uğruna şehit olduğunuz mukaddes değerleri yaşatmak, aziz hatıranızı ebedileştirmek ve emanetinizde helal getirmemektir.

Milletçe birliğimizi daim kılmak aramıza nifak tohumu ekmek isteyenlere karşı fırsat vermemek, barış iklimini güçlendirmek boynumuzun borcudur.

Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete irtihal eden bütün şehitlerimizi rahmetle, duayla, minnet ile yad ediyoruz. Gazilerimize hayırlı uzun ömür diliyoruz.

Al bayrağın altında hilalin gölgesinde huzurla yaşamayı, vatan sevgisiyle yaşamayı Cenabı Allah çocuğundan yaşlısına kadar herkese nasip etsin diyorum. Şehitlerimizi tekrar rahmetle, minnet ile, hürmetle yad ediyorum. Makamları ali, mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun."

Ardından şehit mezarlarına çiçek bırakıldı. - ERZİNCAN