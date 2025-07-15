15 temmuz, Samsun\'da şehitlikte anıldı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 15 Temmuz darbe girişiminin 9. Yıl dönümü, şehitlikteki anma ile başladı. Anma törenine 15 Temmuz 2016'da darbecilerle girdiği çatışmada 8 kurşunla yaralanan, sağ işaret parmağı kopan ve 25 kez ameliyat olan Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala da katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Samsun'da anma programı gerçekleştirildi. Bu kapsamda protokol üyeleri ilk olarak şehitlik ziyareti ile programa başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların edilmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

15 Temmuz'da darbecilerle girdiği çatışmada parmağını kaybeden paşanın eli dikkat çekti

Törene 15 Temmuz darbe girişimi gecesi İstanbul Kartaltepe'deki kışlasında hain darbecilerle saatlerce çatışarak ağır yaralanan Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala da katıldı. Vücuduna isabet eden 8 kurşuna rağmen sancağı düşürmeyen, kışlasını hainlere teslim etmeyen ve bu süreçte 25 kez ameliyat olduktan sonra tekrar görevine dönen dönemin albayı, şimdinin ise Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Ala'nın çatışmada kopan parmağının bulunduğu eli ise dua sırasında dikkat çekti.

Anma törenine ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum müdürleri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Samsun'da anma programları gece geç saatlere kadar devam edecek. - SAMSUN