15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen kabri başında anıldı - Son Dakika
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Yerel

15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen kabri başında anıldı

15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen kabri başında anıldı

FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, Van'da kabri başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından mezarına karanfil bırakıldı. Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ve protokol üyeleri, şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye etti. Programa kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

15.07.2024 18:47
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminde Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığındaki görevi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, Van'da kabri başında anıldı.

FETÖ/PDY terör örgütünün hain darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'nda şehit olan Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen, memleketi Van'ın Erciş ilçesindeki mezarı başında anıldı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehidin mezarına karanfil bırakıldı. Daha sonra şehidin Çelebibağı Mahallesi'nde bulunan babaevini ziyaret eden Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu ve protokol üyeleri, şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye ettiler. Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Kaymakam Karaloğlu, "Rabbim rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Bu vatan uğruna bir saniye beklemeksizin şehit olmuş. Rabbim bu vatana, bu millete tekrar 15 Temmuz gecesini yaşatmasın" dedi.

Programa kurum amirleri, şehit ve gazi aileleri, STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen kabri başında anıldı - Son Dakika

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