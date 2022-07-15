15 Temmuz şehidinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor

Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında bombalanarak şehit edilen polislerden Vanlı Halil Hamuryen mezarı başında anıldı

VAN Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında F-16'lar tarafından bombalanan Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan Vanlı polis memuru Halil Hamuryen'in ailesi, aradan geçen zamana rağmen yaşadıkları acıyı unutamıyor.

Şehit Özel Harekat Polisi Halil Hamuryen'in Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ağabeyi Bilal Hamuryen, kardeşinin acısının ilk günkü tazeliğini koruduğunu söyledi. Kardeşinin ilçedeki kabrini, isminin yaşatıldığı çeşmeyi ve okulu ziyaret ederek anılarını canlı tuttuğunu belirten Hamuryen, "15 Temmuz'un 6. yıl dönümüdür. 15 Temmuz'u yapanlar FETÖ, FETÖ'cüleri ve vatan hainlerini kardeşimin kabri başında lanetliyorum. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin teröristlere atmadığı bombaları Gölbaşı'ndaki özel harekete attılar. Allah onları kahrı perişan etsin. Kardeşim orada 52 kahraman özel hareket polisi ile beraber şehit oldu. 15 Temmuz'da kardeşimi telefonla aradım ulaşamadım. Gece boyu kardeşimi aradım ulaşamadı. O gece Erciş Kaymakamlığı önünde darbeye karşı sabahladık. 3 gün geçti ve kardeşimi aradım ulaşamadım. Eşini aradım, o da 'abi bizde ulaşamıyoruz' dedi. 3 gün sonra kardeşimin hastanede olduğunu söylediler. Erciş'ten Ankara'ya gittik, hastanede kardeşimi bulduk. Hainlerin attığı bombayla canlı canlı kardeşim ve şehit arkadaşlarını yakmışlardı. Bu acıyı ancak yaşayan bilir. İnşallah bir daha vatanımız böyle bir acıyı, böyle bir hainliği yaşamaz. Cezaevinde yatan hainler boş yere yatmamışlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin onlara verdiği cezanın idam olmasını isterdik. Bu ülkeyi ayakta tutan, bu ülkeyi ileri seviyeye getiren Cumhurbaşkanımızdır. Dış güçler bunu gördüler ve müdahale yapmak istediler. Türkiye güçlenmesin, Türkiye büyümesin, onun için bu hainliği yaptılar. Allah'ın izniyle ülkemiz daha ileriye, daha güzel yerlere gelecektir. İnanıyorum ve inancım tamdır. Kardeşimin her zaman kabrine gelip suluyoruz, hasretimizi gidermek için kardeşimle konuşuyoruz. Devlet büyüklerimizde gelip ziyaret ediyorlar. Onların daima ilgi ve alakasını bekliyoruz. Bu vatan için şehit olanlara ne yapılsa azdır. Kardeşimin ismi, FETÖ'nün daha önce yapmış olduğu okula verildi. Kardeşim adına eşi ve oğlu tarafından çeşme yapıldı. İnsanlar su götürüp dua ediyorlar. Biz her zaman için kardeşimle gurur duyuyoruz. Kardeşimin anısını canlandırmaya devam edeceğiz. Ne mutlu Türküm diyerek bu bayrak altında yaşayanlara" diye konuştu.