15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 10 Kasım anması - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 10 Kasım anması

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 10 Kasım anması
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 10 Kasım anması
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88’inci yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anıldı. Saat 09.05'te araçlarını durduran sürücüler, otomobillerinden inerek saygı duruşunda bulundu.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halinde olan sürücüler araçlarını durdurdu. Araçlarından inen vatandaşlar, Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulundu. Köprü üzerinde yaşanan anma anları kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkTürkiye Cumhuriyeti10 KasımYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 10 Kasım anması - Son Dakika
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