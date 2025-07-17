15 Temmuz şehitleri Babadağ\'da unutulmadı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen 'Demokrasi Yürüyüşü'nde konuşan Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

FETÖ'nün hain darbe girişimin millet iradesiyle engellendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, tüm yurt genelinde olduğu gibi Denizli'nin Babadağ ilçesinde de çeşitli etkinliklerle anıldı. Babadağ'da düzenlenen Demokrasi Yürüyüşüne İlçe Kaymakamı İlhan Kayaş, Belediye Başkanı Murat Kumral, İlçe Emniyet Amiri Serkan Gacar, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Sakarya, İlçe Müftüsü Osman Ekşioğlu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Karakurt, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Donanmaoğlu, Babadağ Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve yüzlerce Babadağlı katıldı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan Babadağlılar, 15 Temmuz şehitlerinin gösterdiği kahramanlıkları yad etti.

15 Temmuz'un milletin iradesiyle yazılmış bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Milletimizin destan yazdığı, 15 Temmuz'un yıl dönümünde kıymetli hemşehrilerimizle birlikte demokrasi yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyoruz. 15 Temmuz, aziz milletimizin vatanına, bayrağına ve demokrasiye olan bağlılığını gösterdiği, hain darbe girişimine karşı canlarını feda eden kahramanlarımızın unutulmaz zaferidir. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. 15 Temmuzu unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu. - DENİZLİ