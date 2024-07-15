15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı düzenlendi - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı' kapsamında öğle namazı öncesi şehir merkezlerindeki büyük camilerde ve şehitliklerdeki camilerde 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

15.07.2024 17:34
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Diyanet İşleri Başkanlığınca Türkiye genelinde düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı' kapsamında öğle namazı öncesi şehir merkezlerindeki büyük camilerde ve şehitliklerdeki camilerde 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 8'inci yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca şehir merkezlerindeki büyük camilerde ve şehitliklerdeki camilerde öğle namazı öncesi '15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı' gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara Beştepe Millet Camii'nde gerçekleştirilen programa katıldı. Programda, Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, mevlitten bahirler okundu, Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvuf Musikisi Korosu ilahiler seslendirdi.

"Hasıl olan sevaptan 15 Temmuz günü vatanımızı korumak için mücadele ederken şehit olan kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz"

Şehitler için okunan hatimlerin duasını yapan Başkan Erbaş, şu niyazda bulundu:

"Ey yerlerin, göklerin ve bütün kainatın yoktan var edicisi, ey istediğini istediğine veren, istediği zamanda yegane almak gücünün sahibi olan yüce Mevla'mız! Şu anda ellerimizi Senin rızan için kaldırdık, bizleri dergahı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den, mevlid-i şeriften, ilahilerden, salatu selamlardan, tekbirlerden ve ayrıca okunan hatm-i şeriflerden hasıl olan sevabı, evvelen bizzat, hülasa-i kainat, iki cihan serveri, gözlerimizin nuru, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek, münevver, mutahhar, aziz ruh-i tayyibelerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi! Sana inandık, güvendik, tevekkül ettik, lütfettiğin hidayetten sonra kalplerimizi saptırma, bizi sırat-ı müstakimden ayırma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi! Hasıl olan sevaptan özellikle 15 Temmuz günü vatanımızı, milletimizi, devletimizi zalimlere, işgalcilere, hainlere karşı bütün gücüyle korumak için mücadele ederken şehit olan kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz, ruhlarını şad eyle. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle ya Rabbi. Dünyada yapmış oldukları bütün ibadet ve taatlerini, hayır hasenatlarını ve 15 Temmuz gecesi yapmış oldukları cihatlarını kabul eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi! Yine o gece İslam, devlet ve milletimiz için canlarını ortaya koymuş olan gazilerimize hayırlı uzun ömürler, yaralı olan gazi kardeşlerimize şifalar nasip eyle. İlahi ya Rabbi! Bütün terör örgütlerine karşı birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeyi bizlere, milletimize nasip eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi, ezanımızı, bayrağımızı, vatanımızı ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Devletimize, milletimize göz dikmiş olan dahili ve harici hainlere fırsat verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi! Onların bizler için kurmuş oldukları her türlü tuzakları, hileleri, desiseleri kendi başlarına makus eyle. Vatanımızı bölmeye çalışan bölücülere fırsat verme, onlara karşı mücadele eden peygamber ocağı şanlı ordumuzu karada, havada, denizde, her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Bütün güvenlik güçlerimizi terör örgütlerine karşı her zaman başarılı eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi! Onları meleklerinle muhafaza eyle. Vatanımıza, milletimize göz dikmiş olan hainlere karşı bütün millet olarak; 'Hepiniz toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız. Ayrılıp, bölünmeyiniz, parçalanmayınız' ayet-i kerimesinin sırrına göre hareket etmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi! Ezanlarımızı, kıyamete kadar eksik eyleme. Ezanlarımızı susturmaya çalışan, bayrağımızı indirmeye çalışan dahili ve harici düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. 'Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli' diyen şairin sözlerinin kıyamete kadar devam etmesini nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi! Dünyanın çeşitli yerlerinde mazlum kardeşlerimiz var, zalimlere karşı mücadele eden kardeşlerimiz var, bilhassa Gazze'de, Filistin'de mücadele eden mücahitleri muvaffak eyle. Onları işgalci siyonistlere, zalimlere karşı muzaffer eyle ya Rabbi. Orada şehit olan kardeşlerimize de rahmet eyle, yaralı olan binlerce kardeşimiz var onlara da yardım eyle, şifalar nasip eyle ya Rabbi. Vatanlarını, evlerini, yuvalarını korumak için mücadele eden Gazzeli kardeşlerimize zaferler nasip eyle ya Rabbi. Zalimleri birbirlerine düşür, zalimleri kahr u perişan eyle ya Rabbi! Bütün Müslümanları nerede zulüm varsa mazlumların yanında yer almalarını, güçlerini birleştirerek kendilerine zaferler nasip eyle ya Rabbi. Müminler olarak birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi."

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Şaban Kondi de katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Mevlid Programı düzenlendi - Son Dakika


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