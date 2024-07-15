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Keçiören'de 15 Temmuz Şehitleri için anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Keçiören Belediyesi, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Keçiören Kaymakamlığı ve Keçiören Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından düzenlenen anma programına Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar, gaziler ve şehit aileleri katıldı.

Asla başarılı olamayacaklar

Duaların edildiği anma programında konuşan Keçiören Belediye Başkanı Özarslan, "Yüce Mevla'm bir daha bu millete, 15 Temmuz gibi hain bir saldırıyı yaşatmasın. Kim bu vatanın sırlarını, milletin iç kodlarını dış güçlere satıyorsa; sanmasın ki başarılı olacaklar. Yüce Mevla'm ayaklarına dolandırır, onlara fırsat vermez. Geçmişten günümüze kadar gördük. Yüce dinimizi kullanarak bu milleti gaflete düşürenlere lanet olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize minnet duygularımı tekrar dile getiriyorum" dedi. - ANKARA