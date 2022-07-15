15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Erenler, "Hainleri asla affetmeyeceğiz. Türkiye aşkına destan yazan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müz kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ceyda Çetin Erenler, Milletvekili, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › '15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız' - Son Dakika

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