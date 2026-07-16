Beykoz'da 15 Temmuz'un 10. Yılında Anlamlı Anma Programı - Son Dakika
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Beykoz'da 15 Temmuz'un 10. Yılında Anlamlı Anma Programı

Beykoz\'da 15 Temmuz\'un 10. Yılında Anlamlı Anma Programı
16.07.2026 09:34  Güncelleme: 09:37
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Beykoz Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde anlamlı bir anma programına ev sahipliği yaptı.

Beykoz Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümünde anlamlı bir anma programına ev sahipliği yaptı. "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla Beykoz Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenen özel programda, binlerce vatandaş demokrasi nöbetinde buluştu.

Programın açılışında kürsüye gelen Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada,

"Bugün burada milletimizin hafızasına kazınan 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılında aziz şehitlerimizi rahmetle andık. Bizler bugün aileleri ile buluştuk, kabirlerini ziyaret ettik, onlar için dua ettik. Onlara borcumuzun ne kadar büyük olduğunu anlamış olduk. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam versin. 15 Temmuz sadece takvimde bir tarih değildir; O gece sadece bir darbe girişimi yaşanmadı; milletin iradesi, bağımsızlığı ve geleceği hedef alındı. Ancak bu aziz millet, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına tek yürek oldu. Partisi, fikri, düşüncesi ne olursa olsun önce vatanını önüne koydu, ne gerekiyorsa onu yaptı. 15 Temmuz'un Türkiye'nin tarihi için anlamı ne kadar büyükse, Beykoz için de yeri ve anlamı bir başka. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla evlerinden hiç düşünmeden çıkan Beykozlular, Kavacık'tan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yürüdüler. Henüz birçok kişi yaşananların boyutunu anlamadan Beykoz'un cesur insanları darbecilerin karşısına geçti ve dimdik durdu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, milletimizin gösterdiği büyük bir direniş için en önemli noktalardan birisi oldu. Ne yazık ki bu direnişte Beykozlu komşularımızdan şehitler verdik. Hasan Kaya, İsmail Kefal ve Murat Akdemir'i sizlerin huzurunda rahmet ve minnetle anıyorum. Onların emaneti olan bu güzel ülkeye sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu" ifadelerini kullandı.

Başkan Gürzel'in konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Manevi atmosferin yoğunlaştığı bu bölümün ardından kürsüye gelen Serdar Tuncer, 15 Temmuz'un tarihi önemine vurgu yaparak, "Hem unutmamamız hem de unutturmamak gereken bir şey bu. 15 Temmuz bu milletin tarih sahnesinde var olmaya devam edişinin bir mührüdür. Bunu bir terör örgütünün devleti ele geçirme çabası olarak değil, durdurulmuş Osmanlı'nın büyük yürüyüşüne son büyük darbeyi vurmak isteyen batılıların FETÖ aparatını kullanarak bu işi çözme çabası olarak takdim etmemiz lazım. O gün Türk, Kürt, Sünni, Alevi, yaşlı, genç tek bir millet olduk. Bir darbeyi durdurduk. Bu, tarihte benzeri görülmüş bir şey değil. Millet tanka, topa canıyla karşı çıktı" dedi. Tuncer, şehitlere olan vefa borcunu "Ben bu ülkeye borçluyum. O şehitlere borçluyum. Yarın onların yüzüne bakmak istiyorsam onlar madem bu ülkenin istiklal ve istikbali için can verdi, ben de bu ülkenin istiklal ve istikbali için yaşamaya, nefes almaya devam edeceğim. Şuur bu olursa borç ödenir" sözleriyle ifade etti.

Ardından Beykoz Fevzi Çakmak Lisesi mezunu Efe Yılmaz, "Vatan Bizimdir" adlı şiiri okurken, Ferit İnal Lisesi öğrencisi Zeynep Melis Kalemdaroğlu ise Müzik Öğretmeni Şükran Çıracı'nın yazdığı "Bayrak Düşmez" şiirini seslendirdi.

Mehteran takımının coşkulu gösterisiyle devam eden gece, Serdar Tuncer'in şiir ve konserleriyle sürdü. 15 Temmuz gecesinin unutulmaz anlarının ekranlara taşındığı sinevizyon gösterimi saat 23.30'da gerçekleştirildi. Etkinliklerin finali ise, tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak saat 00.13'te okunan sela ve edilen dualarla yapıldı. Beykoz Belediyesi, etkinlik süresince alandaki vatandaşlara çorba ve çay ikramında bulundu.

Başkan Gürzel, gün içerisindeki anma etkinliklerine dair, "Beykoz'da 15 Temmuz'un 10'uncu yıl dönümünü sabahın ilk saatlerinden bu saatlere kadar hem coşku ile kutluyoruz hem de anıyoruz. Beykoz'da şehitlerimiz var. Cumhurbaşkanımız millete dışarı çıkın, iradeye sahip çıkın dediğinde ilk önce Beykoz'dan gidilmişti. Bugün gün boyu şehit aileleri ve gazilerimiz ile beraberdik. Sonrasında kabirlerini ziyaret ettik, onlara dualar ettik. İyi ki irademize sahip çıktılar. Bizim için o kadar kıymetli ve duygu dolu bir gün ki konuşmakta bile zorluk çekiyorum. Bugün de vatandaşlarımızla beraber bir yandan anma bir yandan da kutlama törenlerle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beykoz Belediyesi, Demokrasi, 15 Temmuz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beykoz'da 15 Temmuz'un 10. Yılında Anlamlı Anma Programı - Son Dakika

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