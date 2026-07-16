15 Temmuz anmasında Boğaz\'da bayraklı yüzüş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla bir araya gelen yüzücüler, Türk bayraklarıyla İstanbul Boğazı'nda kulaç atarak 15 Temmuz şehitlerini andı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı kapsamında düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde çok sayıda yüzücü, sabahın erken saatlerinde Üsküdar sahilinde bir araya geldi. Hazırlıklarını tamamlayan sporcular, Türk bayraklarıyla denize girerek Boğaz'ın serin sularında 15 Temmuz şehitleri anısına yüzdü.

Üsküdar sahilinden başlayan yüzücüler, Kız Kulesi'ne kadar kulaç attı. Türk bayrakları açarak gerçekleştirilen anma yüzüşü, Boğaz'da renkli görüntüler oluşturdu.

Kız Kulesi açıklarından dönüş yapan sporcular yeniden Üsküdar sahiline ulaştı. Yüzüşün ardından katılımcılar, 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL