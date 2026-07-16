Edirne\'de 15 Temmuz şehitleri için sela

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere Edirne'deki tüm camilerden sela okundu. Kenti saran sela sesleriyle 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Edirne'de anma programları kapsamında gece saat 00.13'te tüm camilerde eş zamanlı selalar okundu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii başta olmak üzere kent merkezi ile ilçelerdeki tüm camilerden eş zamanlı olarak yükselen sela sesleri, Edirne'nin dört bir yanında yankılandı.

Sela okunmasının ardından 15 Temmuz şehitleri için dualar edilirken, vatandaşlar da camilerde ve bulundukları noktalarda yapılan dualara eşlik etti. - EDİRNE