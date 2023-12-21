16 yaşındaki genç piyanist Can Saraç, Antalya\'da büyük bir konser verdi.

Piyanonun 16 yaşındaki genç yeteneği Can Saraç, 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Can Saraç, genç yaşına rağmen sergilediği performansla Antalyalı sanatseverleri kendine hayran bıraktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Piyano Festivali, bu kez piyanonun genç yeteneği Can Saraç'a ev sahipliği yaptı. İtalya'da düzenlenen Piyano Akademi Eppan'da tüm dünyadan rakiplerini geride bırakan ve Michelangeli Ödülü'nün sahibi olan 16 yaşındaki Can Saraç, Antalya'daki müzikseverlerle buluştu.

GENÇ SANATÇI HAYRAN BIRAKTI

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konserde yeteneğiyle büyük alkış alan genç piyanist, genç yaşına rağmen sergilediği performansla kendine hayran bıraktı. Birçok ülkede düzenlenen yarışmalarda 1'incilikler elde eden ve Michelangeli Ödülü'nü kazanan en genç piyanist olarak da adını müzik tarihine altın harflerle yazdıran Can Saraç, 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nin en renkli konserlerinden birine de imzasını atmış oldu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Performansı sonrasında Atatürk Kültür Merkezi'ni dolduran piyano tutkunlarının ayakta alkışladığı Can Saraç, Antalya'da olmaktan ve Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde yer almaktan duyduğu memnuniyeti anlatarak, konuklara teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer de genç sanatçıya festivali katılımından dolayı çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti.

23'üncü Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında 21 Aralık günü, Igudesman&Joo AKM'de sahne alacak. 21 Aralık'ta Aksu Fen Lisesi'nde resital ve söyleşi gerçekleştirecek olan Gülsin Onay, 22 Aralık'ta AKM'de kapanış konserinde seyirciyle buluşacak.