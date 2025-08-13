17 Ağustos\'ta hayatını kaybedenler dualarla anılacak

Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, afetin 26. yıl dönümünde düzenlenecek programlarda dualarla anılacak.

Gölcük, 17 Ağustos 1999 tarihinde, saatler 03.02'de, 45 saniye süren depremde büyük yıkım yaşamış, toplamda 18.373, depremin merkez üssü olan Gölcük'te ise resmi rakamlara göre 5 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti. Büyük acıların yaşandığı depremin 26.yılında Gölcük'te, deprem şehitlerini anmak ve deprem gerçeğine dikkat çekmek için bir dizi program düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanından deprem şehitlerinin yakınlarının katılacağı törende, hayatını kaybedenler dualar ve çeşitli programlarla anılacak.

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı, 16 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00'da Değirmendere Çınarlık meydanda; AFAD, deniz polisi ve gönüllü arama kurtarma ekiplerince düzenlenecek deprem tatbikatı ile başlayacak. Her yıl olduğu gibi Kavaklı Sahili'nde devam edecek program, saat 21.00'da Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar ile devam edecek. Tören kapsamında 03.02'de ise Deprem Şehitleri Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Müftülüğü işbirliğinde düzenlenecek etkinliklere; 17 Ağustos Pazar de devam edilecek. Saat 11.00'da Gölcük 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde, 12.00'da İhsaniye Deprem Şehitliği'nde, 15.30'da Değirmendere Deprem Şehitliği'nde, 17.30'da Yazlık Asri Mezarlığı Deprem Şehitliği ve Ulaşlı Deprem Şehitliği'nde Kuran-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualar edilecek.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, "Asrın felaketi 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin üzerinden tam 26 yıl geçti. 26. yılda da hem deprem şehitlerimizi anmak, hem de deprem gerçeğine bu acıları yaşamış insanlar olarak parmak basmak adına bir dizi etkinlik düzenliyoruz. 16 Ağustos akşamı saat 21.00'da Kavaklı Marina'da yapılacak anma programa tüm hemşehrilerimi davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ