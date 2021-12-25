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18 yıldır devam eden mevlit - Son Dakika

18 yıldır devam eden mevlit

25.12.2021 15:37
18 yıldır devam eden mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 216'ıncısı yapıldı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından geleneksel olarak her ayın son haftası şehitler için okutulan mevlidin bu ay 216'ıncısı yapıldı. 2021'in son mevlidini gerçekleştiren EMŞAV, 18 yılı geride bıraktı.

Mevlitte Kur'an-ı Kerim okunarak 12. ay şehitleri Yaşar Şen, Süleyman Selçuk, Abdurrahman İspir, Mustafa Öztürk, Samet Keleş, Servet Arslan ve tüm şehitlerin ruhuna hediye edildi. Mevlitte konuşan EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim, "216 aydan beri burada şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Yani bugün 18. yılımız tamamlanmış oluyor ve 19. yıla başlıyoruz inşallah. Hepinizden Allah razı olsun. Burada bütün amacımız aziz şehitlerimizi anmak, onları yad etmek. Geride kalan çok değerli şehit ailelerimizin acılarını bir nebze olsun paylaşmak" dedi.

Okutulan mevlidin ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Mevlide Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, polisler ve şehit yakınları katıldı. - SAMSUN

18 yıldır devam eden mevlit
18 yıldır devam eden mevlit
18 yıldır devam eden mevlit
18 yıldır devam eden mevlit
18 yıldır devam eden mevlit

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Mustafa Öztürk, Karadeniz, Selçuk, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 18 yıldır devam eden mevlit - Son Dakika


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