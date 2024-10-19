19 Ekim Muhtarlar Günü Ereğli'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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19 Ekim Muhtarlar Günü Ereğli'de Coşkuyla Kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü Ereğli\'de Coşkuyla Kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla anlam dolu bir tören gerçekleştirildi.

19.10.2024 12:51  Güncelleme: 12:52
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla anlam dolu bir tören gerçekleştirildi.

Tören, Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk Anıtı'nda düzenlendi. Yerel yöneticiler, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören etkinliğe, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Belediye Başkan Vekili Cengiz Güneş, Ak Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Kdz. Ereğli Başsavcısı Mustafa Erbaş ve çeşitli siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Ayrıca, çok sayıda mahalle ve köy muhtarı da törende yer aldı.

Tören, Kdz. Ereğli Muhtarlar Derneği Başkanı Adnan Alar'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından, katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Başkan Alar, konuşmasında muhtarlığın Türkiye'deki yerel yönetim ve demokrasi açısından kritik bir rol üstlendiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlarımız olduğunun bilincindeyiz," dedi. Alar, muhtarların sadece köy ve mahalle sakinlerinin değil, aynı zamanda devletle olan ilişkilerinin de önemli birer aracı olduklarını belirterek şunları dile getirdi ' Üyesi olduğumuz Türkiye muhtarlar konfederasyonumuzun 3 Mart 2015 tarihinde içişleri bakanlığı mahalli idareler genel Müdürlüğüne yapmış olduğu müracaatı neticesinde Osmanlı arşivinde 2. Mahmut döneminde yayınlanan ferman ile 19 Ekim 1829 tarihinde kurulan muhtarlık teşkilatının kuruluş günü esas alınarak 19 Ekim günü muhtarlar günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir. Bugünü bizlere "muhtarlar günü" olarak hediye eden başta cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hükümetimize ve gazi meclisimize çok teşekkür ederiz. Muhtarlar bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekte, daha anlaşılır bir ifade ile devlet vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmektedir. " diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 19 Ekim Muhtarlar Günü Ereğli'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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