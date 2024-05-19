19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı - Son Dakika
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı\'nda Taksim\'deki Cumhuriyet Anıtı\'na çelenk bırakıldı

Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törende, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında çelenk bırakıldı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok kişi katıldı.

19.05.2024 10:33  Güncelleme: 10:45
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakma töreni düzenlendi.

Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı önünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde tören düzenlendi. Düzenlenen törene İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri, çeşitli okullardan gençler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin İstanbul İl Başkanlığı temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta çelenk bıraktı. Çelenk bırakılmasının ardından anıt önünde hatıra fotoğrafları da çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı - Son Dakika
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