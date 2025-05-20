19 Mayıs Coşkusu Nilüfer'de Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

19 Mayıs Coşkusu Nilüfer'de Kutlandı

19 Mayıs Coşkusu Nilüfer\'de Kutlandı

Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin başlangıcının 106. yıl dönümü, 'Gençlik Varsa Gelecek Var' sloganı ile Nilüfer'de büyük bir coşku ile kutlandı. Yürüyüş ve konser etkinliklerine binlerce Bursalı katıldı.

20.05.2025 13:18  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin başlangıcının 106'ncı yıl dönümü Nilüfer'de binlerce vatandaşın katılımıyla coşkuyla kutlandı. 'Gençlik Varsa Gelecek Var' sloganıyla düzenlenen yürüyüşün ardından, 19 Mayıs coşkusu sevilen sanatçı Hayko Cepkin'in konseriyle zirve yaptı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramı Nilüfer'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği bu anlamlı günün yıl dönümünde Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğe binlerce Bursalı katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Parti Meclis Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri de yürüyüşte yer aldı.

'Gençlik Varsa Gelecek Var' sloganıyla Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı Acıbadem Kavşağı'ndan başlayan yürüyüşte vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar eşliğinde FSM Hastane Alanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından düzenlenen törende Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, sahneye çıkarak gençleri selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Başkan Şadi Özdemir, 19 Mayıs 1919'un bir milletin yeniden ayağa kalkışının, karanlığa karşı umutla yürüyüşünün adı olduğunu söyledi. Başkan Şadi Özdemir, " Türkiye Cumhuriyeti, gençlerin azim ve cesaretiyle kuruldu. Yine gençlerin verdiği mücadele ile bugünlere geldi. Savaş zamanında da barış zamanında da, bilimde, eğitimde, sporda, kültür ve sanatta hep gençler hep önde oldu. Atatürk, bu ülkenin en karanlık zamanlarında gençlerden aldığı güçle yola çıktı. Çünkü gençlere güveniyordu. Cumhuriyetin gençlerle ayakta kalacağını biliyordu. Gençler her dönemde bu büyük emanete sahip çıktı" dedi.

"Gençler varsa gelecek var" diyen Başkan Şadi Özdemir, gençlerin sorgulayan akıl, vicdan, cesaret, bilim, sanat, özgürlük ve Cumhuriyetin özü olduğunu vurguladı. Gençlerin bugün de egemenliğe ve özgürlüğe sahip çıktığının altını çizen Özdemir, Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözüne atıfta bulunarak, "Bizim de umudumuz sizsiniz. Tek yolumuz; Cumhuriyet'e, demokrasiye ve hukuk devletine sahip çıkmak" diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, gençlere Cumhuriyet'e ve demokrasiye sahip çıkma çağrısında bulunarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin öyküsünü bugüne kadar gençler yazdı, bundan sonra da siz gençler yazacaksınız. Şartlar ne olursa olsun mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayın. Geleceğinize sahip çıkın. Hakkınızı korumaktan yılmayın. Asla vazgeçmeyin" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, gençler adına Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Eş Başkanı Yağmur Akın ve Bir Bulut Olsam Derneği temsilcisi Emre İpekyüz söz aldı. Gençliğin yaşadıkları sorunları dile getiren Akın ve İpekyüz, değişimin öncüsünün yine gençler olduğunu vurguladılar.

Konuşmaların ardından sahne alan ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, "Sakin Olmam Lazım", "Tanışma Bitti", "Sandık", "Aşkın Izdırabı" gibi albümlerinden sevilen şarkılarını seslendirdi. Coşkulu konser boyunca gençler de Hayko Cepkin'e eşlik etti.

Konserde gençlere de seslenen Hayko Cepkin, "19 Mayıs demek; Atatürk'ü anlamak, onun çizdiği yolda ilerlemek, Cumhuriyet'e sımsıkı sarılmaktır" dedi.

Konser sonunda sahneye çıkarak teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, günün anısına Hayko Cepkin'e hediye verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, 19 Mayıs, Gençlik, Türkiye, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel 19 Mayıs Coşkusu Nilüfer'de Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BM: Gazze’deki evlerin yüzde 92’si İsrail saldırılarında hasar gördü BM: Gazze'deki evlerin yüzde 92'si İsrail saldırılarında hasar gördü
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
Kalça kemiği kırılan Yeşilçam’ın usta ismi Ahmet Mekin’den haber var Kalça kemiği kırılan Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin'den haber var
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Nihat Kahveci Galatasaray’ın rakiplerine göre başarısının büyük sırrını açıkladı Nihat Kahveci Galatasaray'ın rakiplerine göre başarısının büyük sırrını açıkladı
Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor Dursun Özbek kötü haberi verdi: Takımdan gitmek istiyor
Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz Özrünü kabul etmedi Çağdaş Atan ve Burak Yılmaz arasında kriz! Özrünü kabul etmedi

13:43
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur’dan sert tepki
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımlarına Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki
13:32
Avrupa Birliği, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor
12:48
Listede en tepedeler İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
19:26
Duyanlar akıl sır erdiremedi Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
Duyanlar akıl sır erdiremedi! Şampiyon kulübe başkan adayı çıkmadı
19:09
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
Miras anlaşmazlığında yengesini öldürdü, ifadesi pes dedirtti: Ukala ukala konuştu
19:09
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
Endonezya, Fransa ile yaptığı Rafale savaş uçağı anlaşmasını durdurdu
19:09
Abdullah Kavukcu, Galatasaray’da Muslera’dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
Abdullah Kavukcu, Galatasaray'da Muslera'dan sonra bir ayrılığı daha açıkladı
18:59
İngiliz devi Arsenal, Filistin’e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
İngiliz devi Arsenal, Filistin'e destek olan 22 yıllık çalışanını düşünmeden kovdu
18:51
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’ın ’Pontus’ açıklamalarına çok sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın 'Pontus' açıklamalarına çok sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 14:17:58. #7.13#
SON DAKİKA: 19 Mayıs Coşkusu Nilüfer'de Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.