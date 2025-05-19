19 Mayıs'ta Atatürk Anma Töreni - Son Dakika
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19 Mayıs'ta Atatürk Anma Töreni

Eskişehir'de 19 Mayıs etkinliklerinde Lozan Antlaşması'nın tartışılması kınandı.

19.05.2025 16:11
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(ESKİŞEHİR)- Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Eğitim İş Eskişehir Şubeleri tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açıklama yapan ÇYDD Eskişehir Şube Başkanı Sevgi Akmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106'ıncı yıldönümünde Lozan Barış Antlaşması'nın tartışmaya açılmasını büyük bir üzüntü ile karşıladıklarını söyledi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Eğitim İş Eskişehir Şubeleri tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Sevgi Akmen, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs 1919 ulusal direnişin başlangıç günüdür. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlatmıştır. Atatürk ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullara rağmen milli mücadele ruhunun oluşmasını sağlayarak işgalden kurtuluşa giden yolun öncülüğünü yapmıştır. 19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün liderliğinde atılan adım ile başlayan kurtuluş savaşı eşsiz bir zaferle sonuçlanmış ardından Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

"Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandıran iradeye sonuna kadar bağlıyız"

Bizler, 19 Mayıs'ta başlayan istiklal mücadelesini 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandıran, 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması ile dünyaya kabul ettiren ve 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandıran iradeye sonuna kadar bağlıyız. 19 Mayıs'ın 1919'un 106'ncı yıldönümünde ulusal kurtuluş mücadelesinin büyük önderi başta Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm mücadele arkadaşlarını saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz.

"Lozan Barış Antlaşması ulusal onur belgemizdir"

19 Mayıs 1919'un yıldönümünde Lozan Barış Antlaşması'nın tartışmaya açılmasını büyük bir üzüntü ile karşılıyoruz. Lozan Barış Antlaşması ile ilgili tavrımız çok nettir. Lozan Barış Antlaşması ulusal onur belgemizdir. Bizler terör örgütü tarafından paylaşılan bildiride yer alan Lozan Barış Antlaşması hakkında yapılan değerlendirmeyi asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin uluslararası alanda bağımsızlığının kabulü olan Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin tapu senedidir."

Kaynak: ANKA

Kültür Sanat, Eskişehir, Politika, Gençlik, Yerel, Tören, Spor, Son Dakika

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