2. Didim Ege Lezzetleri Festivali'nde Dolu Dolu İki Gün

(AYDIN) - Ege mutfağının köklü geçmişini ve zengin lezzetlerini bir araya getiren 2. Didim Ege Lezzetleri Festivali iki gün boyunca renkli etkinliklere ve eğitici workshoplara sahne oldu.

Didim Belediyesi tarafından organize edilen ve Ege mutfağının eşsiz tatlarını buluşturan 2. Didim Ege Lezzetleri Festivali, 24 Nisan'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Didim'in Akköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen festivalin açılışına Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye başkan yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları ve Engin Topal, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşte dans gösterileri ve animasyon ekiplerinin performansları sergilendi.

"Tüm misafirlerimiz bize güç kattı"

Oyuncu Hakan Bilgin'in sunumuyla başlayan festivalin açılış konuşmasını Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay yaptı. Başkan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostlarım, değerli misafirlerimiz, hepiniz 2. Didim Ege Lezzetleri Festivali'ne hoş geldiniz. Didim'in yemekleri, tarihi ve turizmi çok zengin. Dünyanın dört bir yanından insanlar bu güzellikleri görmek için buraya geliyor. Geçen yıl bu festivali düzenleme kararı aldık ve Akköy'ün sokaklarında lezzetlerimizi tanıttık. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük köy kütüphanelerinden birine sahip olan köyümüzü de anlattık. Kütüphanemizin kurucusu Güven Pamukçu'nun da bugün aramızda olması bizleri ayrıca mutlu etti. Dışarıdan gelen tüm misafirlerimiz bize güç kattı. Her sokağımızda kendine özgü lezzetler var. Akköy'de yedik diyebileceğiniz tatları burada bulabilirsiniz. Tüm sokaklarımızı gezmenizi ve bu deneyimi yaşamanızı rica ediyorum. Geçen yıl 60 bin misafirimizi ağırladık ve bu bizi gururlandırdı. Bu yıl katılımın daha da artacağına inanıyoruz. Buradan güzel anılarla ayrılmanızı ve Akköy'ü, Akyeniköy'ü, Balat'ı, Altınkum'u ve Akbük'ü herkese anlatmanızı diliyorum. Hepinize hoş geldiniz."

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Hatice Gençay ve beraberindeki heyet, festival alanındaki stantları ziyaret ederek Ege'nin eşsiz lezzetlerini tattı.

Yöresel ürünler sergilendi

Festivalin 2. gününde Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler ve üreticiler bir araya gelirken, stantlarda sergilenen yöresel ürünler ve geleneksel tarifler katılımcılarla buluştu.

Etkinliğin 2. gününde gerçekleştirilen, Michelin Anahtar Sahibi Ömer Özcan ve Şef Orçun İdiz eşliğinde Mavraki: Didim'in Gizli Balığı Sahneye Çıkıyor isimli Workshop, Prof. Dr. Hasan Yıldırım ve Nihal Kadıoğlu Çevik tarafından gerçekleştirilen Kökten Geleceğe: Gelenek mi, Gelecek mi? isimli Workshop, Prof. Dr. Hüseyin Üreten, Doç. Dr. Sedat Akkurnaz, Dr. Fatma Buse Akkurnaz tarafından gerçekleştirilen Workshop - Miletliler Ne Yerdi? Merveilleux Patisserie & Shortcut Artisan Şef Merve Burcu Akbulut eşliğinde Workshop - Bugün Bir Tatlı Yapmıyoruz… Sadece Onu Bu Coğrafyanın Kimliğine Dönüştürüyoruz, Şef Damla Uğurtaş eşliğinde Akköy'den Michelin Çıkar mı? ve Ege Otu ve Gurme Restoran İkilemi isimli workshop katılımcıların ilgi gösterdiği etkinliklerden oldu.

Festival alanında Ege'nin birbirinden özel yemekleri, zeytinyağlıları, ot yemekleri ve deniz ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, yerel üreticiler de ürünlerini tanıtma fırsatı buluyor. Katılımcılar hem lezzet yolculuğuna çıkıyor hem de Ege kültürünü yakından tanıma imkanı elde etti.

Didim Ege Lezzetleri Festivali, sadece gastronomi tutkunlarını değil, aynı zamanda kültür ve sanat meraklılarını da kendine çekiyor. Renkli görüntüler, samimi atmosfer ve zengin içerik, festivali bölgenin en dikkat çekici etkinliklerinden biri haline getiriyor.