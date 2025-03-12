2025 FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes'te Düzenlenecek - Son Dakika
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2025 FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes'te Düzenlenecek

2025 FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes\'te Düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15-16 Mart 2025 tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek olan 2025 FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na tüm sporseverleri davet etti. Etkinlik, Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacak.

12.03.2025 11:09  Güncelleme: 11:11
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm sporseverleri 15-16 Mart 2025 tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek 2025 FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı izlemeye davet etti.

Erciyes, 2025 yılında ikinci kez ev sahipliği yapacağı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası ile bir kez daha dünya çapında büyük bir ilgi görecek. Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olan Erciyes, aynı zamanda kış sporları ve motor sporları tutkunlarının buluşma noktası haline geldi. Geçen yıl Türkiye'de ilk kez düzenlenen bu şampiyona, 850 milyon kişiye ulaşmışken, bu yılki etkinliğin 86 ülkede canlı yayınla takip edilmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Erciyes, hem spor hem de turizm açısından önemli bir marka haline geldi. 15-16 Mart'ta düzenlenecek bu heyecan dolu şampiyonaya hemşehrilerimizi davet ediyorum. Bu organizasyon, Kayseri'yi uluslararası alanda tanıtma fırsatı sunuyor. Erciyes'teki bu büyük etkinliği kaçırmayın" diye konuştu.

Büyükkılıç, FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Valiliği, Kayseri Erciyes A.Ş., Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Spor Toto'nun iş birliğiyle düzenleneceğini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, şampiyonada, Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Rusya, Kanada, ABD gibi ülkelerden 40'a yakın sporcunun yarışacağını belirtti.

Erciyes'te gerçekleşecek bu büyük organizasyona tüm sporseverleri davet eden Büyükkılıç, "Herkesi bu heyecanı paylaşmaya davet ediyorum. Hem ülkemizi hem de şehrimizi tanıtacak bu etkinlik, Kayseri'nin dünya çapındaki yerini pekiştirecek" dedi.

İşte Dev Şampiyonanın Programı

SNX Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın yarış programı da belli oldu. Şampiyonanın programı şu şekilde:

15 Mart 2025 Cumartesi:

12.30-12.58 Kadınlar Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Serbest Antrenman (25 Dakika)

13.00-13.28 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Serbest Antrenman (25 Dakika)

14.00-14.07 Kadınlar Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Sıralamalar 1. Tur (5 Dakika + 1 Tur)

14.20-14.27 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Sıralama 1. Grup 1. Tur (5 Dakika + 1 Tur)

14.40-14.47 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Sıralama 2. Grup 1. Tur (5 Dakika + 1 Tur)

15.20-15.27 Kadınlar Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Sıralama 2. Tur (5 Dakika + 1 Tur)

15.40-15.47 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Sıralama 1. Grup 2. Tur (5 Dakika + 1 Tur)

16.00-16.07 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Sıralama 2. Grup 2. Tur (5 Dakika + 1 Tur)

16.35-16.45 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Son Şans Sıralama (8 Dakika + 1 Tur)

16 Mart 2025 Pazar:

10.35-10.45 Kadınlar Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Isınma Turu (10 Dakika)

10.50-11.00 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Isınma Turu (10 Dakika)

11.30-11.42 Kadınlar Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Final 1. Yarış (10 Dakika + 1 Tur)

11.55-12.12 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Final 1. Yarış (15 Dakika + 1 Tur)

12.40-12.52 Kadınlar Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Final 2. Yarış (10 Dakika + 1 Tur)

13.02-13.20 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Final 2. Yarış (15 Dakika + 1 Tur)

13.20 - Ödül Töreni

Erciyes Kayak Merkezi, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da dikkatini çeken bir etkinlik alanı haline gelmişken, bu şampiyonanın ardından Kayseri'nin uluslararası arenada daha da görünür olması hedefleniyor.

Başkan Büyükkılıç'ın davetiyle, sporseverlerin, bu büyük heyecanı yerinde takip etmek için 15-16 Mart'ta Erciyes Kayak Merkezi'nde yerini alması bekleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2025 FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Erciyes'te Düzenlenecek - Son Dakika

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