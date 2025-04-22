2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu: Yurt içinde 13 bin 500 lira - Son Dakika
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Yerel

2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu: Yurt içinde 13 bin 500 lira

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500 lira, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir" dedi.

22.04.2025 11:43
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500 lira, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenen "Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının beraber gerçekleştirdiği çalışmalardan bir tanesi olan vekaletle kurban kesim organizasyonuna dikkati çekerek, "Türkiye Diyanet Vakfı; yarım asırlık tecrübesi, deneyimli kadrosu, üstlendiği sorumluğun bilinci ve hizmet anlayışıyla faaliyet gösterdiği diğer alanlarda olduğu gibi vekaletle kurban kesimi konusunda da örnek teşkil etmektedir" ifadesini kullandı.

"Vakfımız; milletimizin kurban vekaletlerini büyük bir hassasiyetle yürütmekte"

Kurban ibadetinin Afrika'dan Asya'ya Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya kadar İslam'ın evrensel hakikatlerinin ve Müslüman kimliğinin dünyaya tanıtılması bakımından çok önemli olduğunu ifade eden Erbaş, "Vakfımız; milletimizin kurban vekaletlerini, emanet bilinciyle ve büyük bir hassasiyetle yürütmekte, tam bir titizlik ve şeffaflıkla, 'dinimizin esaslarına uygun olarak, güven ve emanete riayet' şiarıyla yerine getirmektedir. Kurbanların kesimi, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımızla, vakfımızın görevli ve gönüllüleri nezaretinde kurban organizasyonunun gerçekleştirmeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kurbanlar mazlum kardeşlerimize ve muhtaç insanlara ulaştırılmaktadır"

Erbaş, "Her aşamasını büyük bir hassasiyetle takip ettiğimiz kurbanlar, yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına; yurt dışında ise öncelikle açlık, yoksulluk ve savaşların yoğun olduğu Afrika'dan başlamak üzere Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Uzak Doğu ve Latin Amerika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada mazlum kardeşlerimize ve muhtaç insanlara ulaştırılmaktadır" diye konuştu.

"Vakfımıza emanet edilen kurbanlar 2024 yılında 34 milyon 737 bin 918 kişiye ulaştırıldı"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen kurban yardımlarına ilişkin, "Geçtiğimiz yıl Vakfımıza emanet edilen 747 bin 52 hisse kurban, yurt içinde 81 ilde, yurt dışında 78 ülke ve 348 bölgede kesilerek, aralarında 1 milyon 50 bin Filistinli kardeşimizin de bulunduğu toplam 34 milyon 737 bin 918 kişiye ulaştırıldı. 1993'ten bugüne kadar Vakfımıza emanet edilen 5 milyon 409 bin 310 hisse kurban, büyük bir titizlikle kesilerek dünyada milyonlarca ihtiyaç sahibine bayram sevinci yaşattı" ifadelerine yer verdi.

2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu: Yurt içinde 13 bin 500 lira

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla, daha fazla insanın yüzünü güldürmek ve bir nebze de olsa onların da bayramı yaşamalarına katkıda bulunmak için büyük bir gayretle çalışacaklarını aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"2025 yılı Vekaletle Kurban Programımız kapsamında; 81 il ve 922 ilçemiz başta olmak üzere, yaklaşık 80 ülkenin 365 bölgesinde kesim yapılmasını, ayrıca Filistin kurbanlarının da başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere Filistin'e ulaştırılmasını hedefliyoruz. 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500 lira, yurt dışında 5 bin 450 lira olarak belirlenmiştir."

Erbaş, hayırseverlerin "www.tdv.org, bagis.tdv.org" web adreslerinden; TDV Mobil Bağış uygulamasından; İl ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlileri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla bağışta bulunabileceklerini ifade etti.

Erbaş, yurt dışında yaşayan vatandaşların ise Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikler, Koordinatörlükler ve ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla vekaletlerini güvenle Türkiye Diyanet Vakfına teslim edebileceğini söyledi.

Erbaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ayrıca 81 ilde şehir merkezlerinde, 1003 TDV şubesi aracılığıyla kurulacak stantlar sayesinde vatandaşlarımız kolaylıkla bağış yapabilecek ve kurban çalışmaları hakkında bilgi alabileceklerdir. Bununla birlikte vatandaşlarımız 0 312 416 90 00 numaralı telefondan da kurban vekaleti hakkında detaylı bilgi alabilirler.

Bu vesileyle, kurbanlarını, bağışlarını ve dualarını yeryüzündeki mazlum ve muhtaçlarla paylaşan vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız iyiliklerin, aziz vatanımızda birlik ve bütünlüğümüzün, samimiyet ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını; dünyaya barış, bereket, esenlik ve merhamet taşımasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." - ANKARA

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Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Ali Erbaş, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu: Yurt içinde 13 bin 500 lira - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu: Yurt içinde 13 bin 500 lira - Son Dakika
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