Ankara\'da \'Pazar Buluşmaları\' etkinliği bu yıl da devam ediyor

13.01.2026 17:37  Güncelleme: 17:43
Ankara Altındağ'da, geleneksel 'Pazar Buluşmaları' etkinliği kapsamında 2026 yılının ilk kahvaltı buluşması düzenlendi. Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, mahalle sakinleri bir araya gelerek sohbet etti ve birlik beraberlik vurgusu yapıldı.

Ankara Altındağ'da geleneksel 'Pazar Buluşmaları' kapsamında, 2026 yılının ilk kahvaltı buluşması, Başkent Millet Bahçesi Elmas Düğün Salonu'nda gerçekleşti.

Altındağ'da 'Pazar Buluşmaları'nın bu haftaki konuğu Örnek ve Yıldıztepe mahalle sakinleri oldu. 2026 yılının ilk kahvaltı buluşması, Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'nin ev sahipliğinde Başkent Millet Bahçesi Elmas Düğün Salonu'nda gerçekleşti. Altındağlı vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tiryaki, "2026 yılının ilk kahvaltı buluşmasında bizleri yalnız bırakmayan hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah" dedi.

Altındağlı vatandaşlar ise Tiryaki'ye ve Altındağ Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.

"Bu tür programlarda tekrar bir araya gelmeyi ümit ediyoruz"

Kahvaltıya eşi ve oğlu ile birlikte katılan Örnek Mahallesi sakini Firdevs Aslan, kahvaltı programının çok güzel geçtiğini belirterek, "Mahalle sakinleri olarak pazar sabahı kahvaltı programında bir araya geldik, sohbet ettik. Veysel Başkanımızdan çok memnunuz. Her şey için çok teşekkür ederiz. Bu tür programlarda tekrar bir araya gelmeyi ümit ediyoruz. Başkanımızın Altındağ için daha güzel işler yapacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Gönül bağımız her geçen gün daha da güçleniyor"

Geleneksel kahvaltı buluşmalarının her hafta farklı mahallelerle devam ettiğine dikkati çeken Tiryaki "Yeni yılın ilk kahvaltı programında Yıldıztepe ve Örnek mahallelerimizin kıymetli sakinleriyle bir araya geldik. Her hafta sonu farklı mahallelerden gelen vatandaşlarımızla buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte sohbet ediyoruz, tanışıyoruz. Bir samimiyet ortamı oluşuyor. Altındağ'ın altın yürekli insanlarıyla yıllardan beri devam eden gönül bağımız her geçen gün daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

