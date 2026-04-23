23 Nisan\'da çocuklar kırmızı beyaz renklerle sahne aldı

23.04.2026 15:52  Güncelleme: 15:53
Kocaeli'nin ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Öğrenciler kırmızı beyaz kıyafetleri ve ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliklere katılırken, programlarda şiirler okundu, çeşitli oyunlar ve gösteriler sahnelendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Milli İrade Meydanı'nda kurulan 23 Nisan etkinlik alanı, bayram boyunca çocukların enerjisiyle doldu. Renkli atölyeler, oyun alanları ve gösterilerle süslenen meydanda çocuklar hem eğlendi hem de farklı deneyimler yaşadı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, çocukların gözlerindeki heyecan ve mutluluk dikkat çekti. Meydanın farklı noktalarında sanat, bilim ve oyun temalı etkinliklere katılan çocuklar, 23 Nisan'ın coşkusunu doyasıya yaşadı. Gün boyunca süren programlarda çocukların hareketliliği ve katılımı alanın ritmini belirledi. Etkinlik alanı, sadece bir organizasyon sahası değil, çocukların kendi dünyalarını kurduğu bir buluşma noktası haline geldi.

Şiirler ve sahnelenen gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı

23 Nisan kutlamaları Dilovası ve Kartepe ilçelerinde de düzenlenen programlarla devam etti. Dilovası'nda kutlama programı Kaymakamlık tören alanında düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gerçekleştirilen törende katılımcılar bayram coşkusuna ortak oldu. Resmi törenin ardından program, Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi'nde devam etti. İlçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda öğrenciler tarafından okunan şiirler ve sahnelenen gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı. Program kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın çocuklara verilen değerin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirterek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaymakam Dr. Metin Kubilay ise konuşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve ulusal egemenliğin önemine dikkat çekerek çocukların bu mirası en iyi şekilde taşıyacağına inandığını ifade etti.

Kartepe'de kutlama

Kartepe'de ise kutlamalar Hergeleci İbrahim Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programla gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programa Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ve ilçe protokolü katıldı. Programda Sarımeşe İlkokulu öğrencileri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını konu alan gösteri sahnelendi. Milli egemenlik ruhunu yansıtan performans izleyicilerden büyük alkış aldı. Kutlamalar kapsamında ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi. Programda ayrıca Sarımeşe İlkokulu'ndan emekliye ayrılan öğretmen Afet Uygur'a eğitime sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi. Bayram coşkusunun hakim olduğu programa ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 16:32:58.
