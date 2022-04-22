Adana'da 23 Nisan'da Hasta ve Göçmen Çocuklar Unutulmadı - Son Dakika
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Adana'da 23 Nisan'da Hasta ve Göçmen Çocuklar Unutulmadı

22.04.2022 12:00
Adana'da 23 Nisan'da Hasta ve Göçmen Çocuklar Unutulmadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hasta ve göçmen çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi’nde (ÇÜ) tedavi gören çocuklar için düzenlenen kutlamalara katıldı, çocuklarla birlikte şarkılar söyledi, çeşitli hediyeler verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi de göçmen ve Adanalı çocukların birlikte katıldığı 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hasta ve göçmen çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) tedavi gören çocuklar için düzenlenen kutlamalara katıldı, çocuklarla birlikte şarkılar söyledi, çeşitli hediyeler verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi de göçmen ve Adanalı çocukların birlikte katıldığı 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Onkoloji ve Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören tedavi gören çocuklar için düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katıldı.

Hasta çocuklara şarkılarla, palyaço gösterileriyle moral verildi, 23 Nisan Bayramları kutlandı. Karalar da çocuklarla birlikte şarkılar söyledi, onlara çeşitli hediyeler verdi. Kutlamalara Çukurova Üniversitesi Rektörü Meryem Tuncel de katıldı.

GÖÇMEN VE ADANALI ÇOCUKLAR 23 NİSAN ŞENLİĞİNDE BULUŞTU

Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü'nce, göçmen ve Adanalı çocuklara yönelik 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi.

Adana Barosu Tesisleri'nde düzenlenen şenlikte göçmen ve Adanalı çocukların birbirlerini tanıması, sosyokültürel yönlerinin gelişmesi ve karşılıklı olarak kaynaşması ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın vurgulanmasıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün tanıtılması amaçlandı. 23 Nisan Çocuk Şenliği, Büyükşehir Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile düzenlendi.

Göçmen ve Adanalı yaklaşık 100 çocuğun katılım sağladığı "23 Nisan Çocuk Şenliği" etkinliğinde; taş boyama, palyaço, müzik çalışmaları içerikleriyle yapılandırılmış çocuk etkinlikleri icra edildi.

ÇOCUKLARA KIRTASİYE VE EĞİTİM KİTİ

Etkinlik boyunca göçmen ve Adanalı çocuklar birlikte sevgi, neşe ve coşku içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Çocuklara kırtasiye ve eğitim kiti de dağıtıldı.

Adana'da 23 Nisan'da Hasta ve Göçmen Çocuklar Unutulmadı
Adana'da 23 Nisan'da Hasta ve Göçmen Çocuklar Unutulmadı
Adana'da 23 Nisan'da Hasta ve Göçmen Çocuklar Unutulmadı
Adana'da 23 Nisan'da Hasta ve Göçmen Çocuklar Unutulmadı
Adana'da 23 Nisan'da Hasta ve Göçmen Çocuklar Unutulmadı
Adana'da 23 Nisan'da Hasta ve Göçmen Çocuklar Unutulmadı
Adana'da 23 Nisan'da Hasta ve Göçmen Çocuklar Unutulmadı
Adana'da 23 Nisan'da Hasta ve Göçmen Çocuklar Unutulmadı

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KONSERVATUVARLI ÇOCUKLARDAN KANSER HASTASI ÇOCUKLARA 23 NİSAN KONSERİ KONSERVATUVARLI ÇOCUKLARDAN KANSER HASTASI ÇOCUKLARA 23 NİSAN KONSERİ 23 Nisan'da 81 ilde 'Çevre ve Çocuk Şenliği' 23 Nisan'da 81 ilde 'Çevre ve Çocuk Şenliği'

Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Adana'da 23 Nisan'da Hasta ve Göçmen Çocuklar Unutulmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 23 Nisan'da Hasta ve Göçmen Çocuklar Unutulmadı - Son Dakika
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