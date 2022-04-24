23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı

24.04.2022 14:47
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102’nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tekirdağ'da da şiirler, danslar ve oyunlarla kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tekirdağ'da da şiirler, danslar ve oyunlarla kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102'nci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçeside de kutlandı. Çelenk töreniyle başlayan kutlamalar, şiirler, danslar ve oyunlarla devam etti.

ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNULDU

Kutlamalar Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Törene Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Çerkezköy 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Belediye Başkanımız Vahap Akay, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Nedim Yılancı ve Enver Bayram, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

ŞİİRLER OKUNDU, DANSLAR EDİLDİ, OYUNLAR OYNANDI

Çelenk töreninin ardından kutlamalar, Çerkezköy Belediyesi 29 Ekim Spor Kompleksi futbol sahasında devam etti. Günün anlam ve önemi ilişkin konuşmanın yapılmasının ardından Azize Şahap Bozkurt Anaokulu öğrencileri Duru Dinçer, Çınar Ege Küçükoğlu, Ada Eriş ve Melek Turan "23 Nisan Çocuk Şenliği" şiirini okudu. Yine Azize Şahap Bozkurt Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri Sülbiye Güler yönetiminde "Ateş Böceğim misin?" adlı gösterilerini sergiledi. Zeki Algur İlkokulu 3.sınıf öğrencisi Muhammed Yıldız'ın, "23 Nisan" şiiri okumasının ardından Zeki Algur İlkokulu 4.Sınıf öğrencileri, geleneksel çocuk oyunlarını oynadı.

YARIŞMALARDA DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLER VERİLDİ

Metin Seçkin Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi İsra Akkaya'nın "23 Nisan Çocuğuyum" şiirini okumasının ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ilköğretim okulları arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Resim yarışmasında 1'nci Atatürk İlkokulu öğrencisi Elif Pekdoğan, şiir yarışmasında 1'inci olan Özel Çerkezköy Uğur Ortaokulu öğrencisi Yağmur Yalçın ve kompozisyon yarışmasında 1'inci olan Şehit Erdem Uçar Ortaokulu öğrencisi Ela Nur Kaya'ya ödülleri İlçe Kaymakamı Murat Duru tarafından; resim yarışmasında 2'nci olan Mevlana İlkokulu öğrencisi Ayşe Sena Tunç, şiir yarışmasında 2'nci olan Özel Çerkezköy Gülerçin Ortaokulu öğrencisi Ahsen Nisa Hasko ve kompozisyon yarışmasında 2'nci olan Nurullah Narin Ortaokulu öğrencisi Sudenaz Kurtbay'a ise ödülleri Çerkezköy 3'üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız tarafından verildi. Resim yarışmasında 3'üncü olan Kızılpınar İlkokulu öğrencisi Esila Tanem Taşçıoğlu, şiir yarışmasında 3'üncü olan Çerkezköy İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ceyda Bilgin ve kompozisyon yarışmasında 3'üncü olan 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Melis Alözkan'a ise ödüllerini Belediye Başkanı Vahap Akay verdi.

KUTLAMALAR HALKOYUNLARIYLA SONA ERDİ

Etkinlikler, Metin Seçkin Ortaokulu jimnastik gösteri grubu öğrencilerinin, beden eğitimi öğretmeni Ayşe Kocaman yönetimindeki gösterileri ile devam etti. Daha sonra Metin Seçkin Ortaokulu Müzik Öğretmeni Gülben Kıycıoğlu yönetimindeki çocuk korosu ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Fikret Puza katılımcılara müzik dinletisi sundu. Kutlamalar, Metin Seçkin Ortaokulu halk oyunları ekibinin, öğretmenleri Elif Mutlu yönetiminde "Zeybek Oyunu" ve ardından Alihan Yılmaz yönetiminde "Tekirdağ Yöresi" halk oyunları gösterisiyle sona erdi.

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Döşemealtı'nda 23 Nisan Kutlaması Döşemealtı'nda 23 Nisan Kutlaması Tekirdağ'da çocuk şenliği düzenlendi Tekirdağ'da çocuk şenliği düzenlendi

Ulusal Egemenlik, Tekirdağ, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika


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