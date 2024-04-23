Yerel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adana'da coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen tören ve etkinlikler ile coşkuyla kutlandı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e çocuklar tarafından çiçek takdim edilmesi ile devam etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajının da okunduğu programda, çocuklardan oluşan halk oyunları ekibinin zeybek gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Çocuk korosunun seslendirdiği marşın ardından program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyelerinin takdim edilmesiyle tamamlandı.

"Tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen günün büyük bir şan ve şerefle kutlandığını belirten Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, "Cumhuriyetin ebediyen sönmeyecek ışığını vatan uğruna gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104'ncü yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğuyla kavuşmuş olduğumuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutluyoruz. Sevginin, barışın, dostluğun, kardeşliğin sembolü olan, aynı zamanda dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak tarihe geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz" dedi.

Bayramın bütün çocuklara barış ve mutluluk dolu bir dünya getirmesi temennisinde de bulunan Tevke, "Sevgili çocuklar, aydınlık geleceğimizin aydınlık yüzleri. Sizin şahsınızda dünya çocuklarının bayramını kutluyor, gözlerinizden öpüyorum. Bütün çocuklara barış ve mutluluk dolu bir dünya temenni ediyor, coşku dolu 23 Nisan geçirmenizi diliyorum" şeklinde konuştu.

Törene, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6.Kolordo Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ADANA