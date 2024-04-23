23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adana'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adana'da Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adana\'da Coşkuyla Kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Programda çocuklar tarafından çiçek takdim edildi, halk oyunları gösterisi yapıldı ve dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

23.04.2024 12:33  Güncelleme: 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adana'da coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Uğur Mumcu Meydanı'nda gerçekleştirilen tören ve etkinlikler ile coşkuyla kutlandı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'e çocuklar tarafından çiçek takdim edilmesi ile devam etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajının da okunduğu programda, çocuklardan oluşan halk oyunları ekibinin zeybek gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Çocuk korosunun seslendirdiği marşın ardından program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyelerinin takdim edilmesiyle tamamlandı.

"Tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen günün büyük bir şan ve şerefle kutlandığını belirten Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, "Cumhuriyetin ebediyen sönmeyecek ışığını vatan uğruna gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 104'ncü yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğuyla kavuşmuş olduğumuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutluyoruz. Sevginin, barışın, dostluğun, kardeşliğin sembolü olan, aynı zamanda dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak tarihe geçen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz" dedi.

Bayramın bütün çocuklara barış ve mutluluk dolu bir dünya getirmesi temennisinde de bulunan Tevke, "Sevgili çocuklar, aydınlık geleceğimizin aydınlık yüzleri. Sizin şahsınızda dünya çocuklarının bayramını kutluyor, gözlerinizden öpüyorum. Bütün çocuklara barış ve mutluluk dolu bir dünya temenni ediyor, coşku dolu 23 Nisan geçirmenizi diliyorum" şeklinde konuştu.

Törene, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6.Kolordo Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, kent protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Uğur Mumcu, 23 Nisan, Çocuk, Adana, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adana'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Kayyum’’ sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Kayyum'' sinyali: Bundan önce hangi yanıt verildiyse aynısının ortaya konması sürpriz olmaz
12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:50 Kur’an-ı Kerim’in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu Kur'an-ı Kerim'in altından geçtiler, 55 yıllık kan davası son buldu
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
12:17 İranlı Karma Dövüşçüsü Ali Heibati, Rusya’da Ring Kızını Tekmelediği İçin Ömür Boyu Men Edildi İranlı Karma Dövüşçüsü Ali Heibati, Rusya'da Ring Kızını Tekmelediği İçin Ömür Boyu Men Edildi
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
09:48 Bodrum’da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor Bodrum'da kiralık daire fiyatları dudak uçuklattı: Emlakçılar, fahiş rakamlar için denetim istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 13:51:09. #1.12#
SON DAKİKA: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Adana'da Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement