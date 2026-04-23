23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Malatya'da Törenlerle Kutlandı: "Milli Egemenlik Bu Milletin Varoluş Sebebidir"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106'ncı yıl dönümü, Malatya'da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anıttaki törenin ardından program, Merkez Kapalı Spor Salonu'nda devam etti.

Buradaki törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, 2'nci Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Tolunay Başer ile il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

"23 Nisan, milletin yeniden dirilişinin ifadesidir"

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, şunları söyledi:

"Milletimizin kendi kaderini kendi eline aldığı, bağımsızlık ve egemenlik iradesini tüm dünyaya ilan ettiği bu anlamlı günün 106'ncı yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. 23 Nisan sadece bir bayram değil, aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişinin, kendi geleceğini tayin etme kararlılığının ve yaşama azminin ifadesidir. Milli egemenlik, bu topraklarda yaşayan her bir ferdin onurudur, gücüdür, varoluş sebebidir. Bağımsız bir ülkede yaşamak sadece bir hak değil; aynı zamanda ecdadımıza karşı taşıdığımız büyük bir sorumluluktur."

Ancak bu anlamlı günü yüreğimizde derin bir hüzünle karşılıyoruz. Yakın zamanda yaşanan menfur saldırı sonucu şehit olan evlatlarımızın acısı hala ve daima yüreğimizde taze kalacaktır. Şehitlerimizin hatırası bizlere birlik olmanın, birbirimize daha sıkı sarılmanın ve çocuklarımız için daha güçlü bir gelecek inşa etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır."

Kutlama programı, öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösterilerle sona erdi.