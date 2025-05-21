26 ülkeden bakanların katılacağı Uluslararası Aile Forumu yarın başlıyor - Son Dakika
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26 ülkeden bakanların katılacağı Uluslararası Aile Forumu yarın başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 26 ülkeden bakanların katılımıyla yarın başlayacak Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin, "Uluslararası Aile Forumu ile aile kurumunu tehdit eden küresel gelişmelere karşı güçlü ve ortak bir duruş sergileyeceğiz.

21.05.2025 10:09
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 26 ülkeden bakanların katılımıyla yarın başlayacak Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin, "Uluslararası Aile Forumu ile aile kurumunu tehdit eden küresel gelişmelere karşı güçlü ve ortak bir duruş sergileyeceğiz. İstanbul'dan dünyaya ailenin korunmasına yönelik güçlü bir mesaj vereceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında 22-23 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Aile Forumu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Forumun "Küreselleşen dünyada ailenin korunması ve güçlendirilmesi" temasıyla düzenleneceğini belirten Göktaş, "Aile kurumu insanlığın ortak değeridir. Biz de 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarını İstanbul'da buluşturacak bu forumla aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik küresel iş birliği imkanlarını pekiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Ailenin sağlıklı bir toplumsal yapı için önemini vurgulayan Göktaş, "2025 Aile Yılı kapsamında gerçekleştireceğimiz Uluslararası Aile Forumu ile aile kurumunu tehdit eden küresel gelişmelere karşı güçlü ve ortak bir duruş sergileyeceğiz. İstanbul'dan dünyaya ailenin korunmasına yönelik güçlü bir mesaj vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Sağlam ve sağlıklı bir aile yapısının bugün ülkelerin en stratejik güç unsurlarından biri haline geldiğini belirten Göktaş, "Afetler, salgınlar gibi kriz dönemlerinde bu gücün önemini yaşayarak öğrendik. Aile kurumunu her türlü tehdide karşı koruma kararlılığımızı uluslararası ölçekte de sürdüreceğiz" dedi.

Foruma ilişkin bilgi veren Göktaş, "Forumun açılışının ardından 26 ülkenin aileden sorumlu bakanlarının katılımıyla gerçekleştirileceğimiz 'Aile Odaklı Politikaların Anaakımlaştırılması: Ulusal ve Uluslararası Çabalar' konulu bakanlar oturumunda aileye dair küresel sorunları ele alacağız. Oturumun ardından ailenin güçlendirilmesi ve korunmasına yönelik ortak bir bildiri hazırlayarak, kamuoyuyla paylaşacağız" değerlendirmesini yaptı.

Forum kapsamında "Son Derece Karlı: Küresel Tehditlerin Bireylere, Ailelere ve Topluma Bedeli", "Kurgu ile Gerçek Arasında: Kültür, Sanat ve Medyada Aile", "Ekranlar Çağında Aile Olmak" ve "Aşırı Nüfus Miti: Küresel Gündem Nüfusun Azalmasına Nasıl Katkıda Bulundu?" başlıklı panellerin de düzenleneceğini vurgulayan Göktaş, bu panellerde aileyi etkileyen küresel krizlerin maliyeti, aile kurumunun kültür ve medya içindeki temsili, dijital çağda ebeveynlik ve dünya nüfusundaki değişimlerin aile üzerindeki etkileri gibi konuların ele alınacağını bildirdi.

"Cumhurbaşkanımızın desteği aileye verilen önemin göstergesidir"

Forumun kapanış oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını, eşi Emine Erdoğan'ın da başka bir etkinlikte katılımcılarla bir araya geleceğini belirten Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ve saygıdeğer hanımefendinin desteği aileye verilen önemin en somut göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden yaptığı tarihi konuşmada ifade ettiği gibi aileye sahip çıkmanın insanlığın geleceğine sahip çıkmak demek olduğu bilinciyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Göktaş, forum kapsamında "Tüm Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı etkileşimli serginin yanı sıra; dijital ebru uygulamaları, birçok kurum ve kuruluş stantları ile "Aileden İlham Alan Girişimciler" fuarının da katılımcılarla buluşacağını söyledi. Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile, bizi biz yapan, bir ve beraber kılan değerlerimizin yeşerdiği topraktır. Geleceğimize ışık tutan aileler ülkemizin ve milletimizin huzur, güven ve istikrar kaynağıdır. Bu forum, aileyi güçlendirmek için uluslararası ölçekte verdiğimiz kararlı mücadelenin sembolü ve bir süredir yürüttüğümüz aile diplomasisi açısından önemli bir kilometre taşı olacaktır. Güçlü toplum, güçlü aileyle mümkündür. Uluslararası Aile Forumu'nun şimdiden hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 26 ülkeden bakanların katılacağı Uluslararası Aile Forumu yarın başlıyor - Son Dakika

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