28. Geleneksel Deve Güreşi Festivali Atça'da Düzenlenecek - Son Dakika
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28. Geleneksel Deve Güreşi Festivali Atça'da Düzenlenecek

28. Geleneksel Deve Güreşi Festivali Atça\'da Düzenlenecek

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, 2 Mart 2025 Pazar günü 28. Geleneksel Deve Güreşi Festivali coşkuyla gerçekleştirilecek. Festivale tüm vatandaşlar davet edildi.

27.02.2025 11:01  Güncelleme: 11:05
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesinin Atça Mahallesi'nde 2 Mart 2025 Pazar günü 28. Geleneksel Deve Güreşi Festivali düzenlenecek.

Sultanhisar'ın en büyük mahallesi olan Atça Mahallesi'nde her yıl coşkuyla düzenlenen geleneksel deve güreşi festivali bu yıl da düzenlenecek. 2 Mart 2025 Pazar günü Atça Arenası'nda yapılacak olan güreşler saat 10.00'da başlayacak. Ücretsiz, halka açık olarak düzenlenecek olan festivale vatandaşları davet eden Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, "Festivallerimiz, kültürümüzü yaşatmanın ve geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmanın en güzel yollarından biridir. Bu yıl da geleneksel deve güreşi festivalimizi Atça Mahallemizde büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimizle birlikte unutulmaz anlar yaşamak için tüm Aydınlıları festivalimize davet ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 28. Geleneksel Deve Güreşi Festivali Atça'da Düzenlenecek - Son Dakika

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