29 yıl sonra bir araya gelen asker arkadaşlarından oluşan grup, her yıl birlikte şehir ziyaretleri yapıyor - Son Dakika
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Yerel

29 yıl sonra bir araya gelen asker arkadaşlarından oluşan grup, her yıl birlikte şehir ziyaretleri yapıyor

Konya Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığında 1988-1990 yılları arasında askerlik yapan 53 arkadaş, 2017 yılından bu yana her yıl bir asker arkadaşının yaşadığı şehirde bir araya geliyor. Arkadaşlar, gönül birliği yaparak farklı şehirlerde buluşuyor ve eskileri yad ediyor. Bolu'da gerçekleşen son buluşmada, asker arkadaşlarının çalıştığı dükkanı ziyaret eden grup, hatıralarını tazeledi ve birlikte vakit geçirdi. Grup, her yıl birlikte ziyaret ettikleri şehirde birlikte harcamalarını yapıyor.

01.07.2024 10:47
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Konya Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığında 1988-1990 yılları arasında askerlik yapan 53 arkadaş, 2017 yılından bu yana her yıl bir asker arkadaşının yaşadığı şehirde bir araya geliyor. Feryadi Altıner, "Arkadaşlarımızla şimdi gönül birliği yaparak bir araya geliyoruz" dedi.

1988-1990 yılları arasında Konya Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığında Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelerek 53 arkadaş aynı bölükte askerlik yaptı. Aradan geçen 29 yılın ardından 2017 yılında Feryadi Altıner, askerlik arkadaşı ile karşılaştı. Eskileri yad eden ikili asker arkadaşlarını tekrar bir araya toplama kararı aldı. Uzun uğraşlar neticesinde bölükte bulunan 53 arkadaş sosyal medya uygulamasında bir araya toplandı. 2017 yılında Konya'da ilk kez bir araya gelen askerlik arkadaşları 7 yıldır farklı şehirlerde bir araya gelerek eskileri yad ediyor. Zaman zaman buluşmalara işinden dolayı katılamayan kişiler olsa da 53 kişinin gönül birlikteliği 36 yıldır sürüyor. Son olarak Bolu'da bir araya gelen ekip, Gölcük Tabiat Parkı'nı ve şehrin birçok noktasını gezdi. Bolu'daki asker arkadaşlarının çalıştığı dükkanı ziyaret eden vatandaşlar sohbet ederek hatıralarını tazeledi. Kendi aralarında kişi başı ücret belirleyen ekip, kasaya toplanan parayla gittikleri şehirde harcamalarını yapıyor.

Feryadi Altıner, "1988 yılında askerliğimizi Konya'da yaptık. Bağlantılarımız koptu. Hepimiz birbirimizden koptuk. 2017 yılında tesadüfen bir arkadaşımı gördüm. Öylelikle bir yola çıktık. 53 tane asker arkadaşımıza ulaştık. Şimdi her yıl bir vilayette asker arkadaşımızı ziyaret ediyoruz. Bizim bu yaptığımız gönül birliği hareketi. Arkadaşlarımızla şimdi gönül birliği yaparak bir araya geliyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Akşehir, Konya, Bolu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 29 yıl sonra bir araya gelen asker arkadaşlarından oluşan grup, her yıl birlikte şehir ziyaretleri yapıyor - Son Dakika

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