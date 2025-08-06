29. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

29. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği Başladı

29. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği Başladı
06.08.2025 08:53  Güncelleme: 08:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen 29. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği, kortej yürüyüşü ile start aldı. 'Çocuk gülerse şenlik olur' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Mehteran Takımı eşliğinde yapıldı. Belediye Başkanı İbrahim Çenet, şenliğin açılışında deprem sonrası Osmaniye'nin hızlı toparlandığını vurguladı. Şenlik, çeşitli etkinlikler ve konserlerle 10 Ağustos'ta sona erecek.

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenen "Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği", kortej yürüyüşüyle başladı. "Çocuk gülerse şenlik olur" sloganıyla ve "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen şenlik, yüzlerce kişinin katılımıyla Zorkun Yaylası Orman İşletme Müdürlüğü önünden başladı.

Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde çarşı merkezine kadar gerçekleştirilen yürüyüşe, protokol üyeleri, vatandaşlar ve izci kulüpleri üyeleri de ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. Mehteran takımı, yürüyüş sonunda günün anlamına özel marşlar seslendirdi. Mehter konserinin ardından şenliğin açılış konuşmasını yapan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Osmaniye'nin deprem sonrası hızla toparlandığını vurgulayarak, "Osmaniye büyük bir aile ve her geçen gün koşar adımlarla hedefine gidiyor. Deprem sonrası yaralarımızı hızla sarıyor, adeta küllerimizden yeniden doğuyoruz" dedi.

Zorkun Yaylası'nın yalnızca bölgenin değil, Türkiye'nin önemli yayla turizmi merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirten Başkan Çenet, "Zorkun'umuz gerçekten havası ve doğasıyla göz kamaştırıyor. Yaylamız artık sadece bir marka olmanın ötesinde, atacağımız yeni adımlarla Türkiye'mizde yayla turizminin önemli bir durağı olacak. Bunun için var gücümüzle çalışacağımızı vaat ediyorum" diye konuştu.

Gençliğinde Osmaniye'ye her gelişinde hayaller kurduğunu söyleyen Başkan Çenet, "Şimdi 30 yıl geçmiş. Bana diyorlar ki 'Sen çok çalışıyorsun.' Ben de diyorum ki, 'nasıl çalışmayayım? 30 yıl beklemişiz.' Osmaniye'mize akıttığımız her damla ter helal olsun. Allah'ım bizi utandırmasın" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen Samet Aybaba Futbol Turnuvasının başlama vuruşu gerçekleştirildi. Vuruşu, Osmaniyeli ünlü teknik direktör ve eski futbolcu Samet Aybaba ile Belediye Başkanı İbrahim Çenet birlikte yaptı. Turnuvada sahaya çıkan genç sporculara başarılar dilendi.

10 Ağustos Pazar günü pop müzik sanatçısı Demet Akalın konseriyle sona erecek olan Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği kapsamında; yaklaşık 20 farklı dalda geleneksel çocuk oyunları, turnuvalar, aile ve kültürel yarışmaların yanı sıra, animasyon gösterileri, çocuk tiyatroları, sinema gösterimi ve sürpriz eğlenceler düzenlenecek. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

osmaniye, Son Dakika

Son Dakika Yerel 29. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Hijyen için satılıyordu, kanserojen tehlikesi var Satışı yasaklandı Hijyen için satılıyordu, kanserojen tehlikesi var! Satışı yasaklandı
Tüm şehirlere kuruluyor Vatandaş ücretsiz kullanacak Tüm şehirlere kuruluyor! Vatandaş ücretsiz kullanacak
Arkadaşının tavsiyesi ile dikti, şimdi paraya para demiyor Arkadaşının tavsiyesi ile dikti, şimdi paraya para demiyor
Seda Sayan’dan kardeşi hakkında zor karar Seda Sayan'dan kardeşi hakkında zor karar
Doktoru kedi tüyü mü öldürdü Uzmanı son noktayı koydu Doktoru kedi tüyü mü öldürdü? Uzmanı son noktayı koydu
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
3 yaşındaki çocuk otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti 3 yaşındaki çocuk otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti
Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün Bir gecede cahil kalan şehzadeye tepkiler çığ gibi: Koca padişahı mezarında ters döndürdün
’’Terörsüz Türkiye’’ komisyonunun ilk toplantısı başladı ''Terörsüz Türkiye'' komisyonunun ilk toplantısı başladı
Viral akım faciası: Topuklu ayakkabı ile video çekmek isterken omurgasını parçaladı Viral akım faciası: Topuklu ayakkabı ile video çekmek isterken omurgasını parçaladı

08:20
WhatsApp dolandırıcılık girişimleriyle bağlantılı 6.8 milyon hesabı sildi
WhatsApp dolandırıcılık girişimleriyle bağlantılı 6.8 milyon hesabı sildi
07:23
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
00:30
Trump, Gazze’nin tamamen işgali konusunda topu İsrail’e attı
Trump, Gazze'nin tamamen işgali konusunda topu İsrail'e attı
23:28
ABD’nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu Sözcü yorum yapmak istemedi
ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi
12:43
Ayasofya Camii’ni ateşe verip yakmaya çalıştı O anlar saniye saniye kamerada
Ayasofya Camii'ni ateşe verip yakmaya çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
12:28
Denizli Valisi’nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000’lik artış kabul edilemez
Denizli Valisi'nden emlak vergisi tepkisi: Yüzde 2000'lik artış kabul edilemez
12:20
Sinem’in öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafı ve mesajı ortaya çıktı
Sinem'in öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafı ve mesajı ortaya çıktı
12:15
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği
12:11
Barcelona yıldızı Lamine Yamal’ın skandalları bitmiyor: Bu kez Arjantinli modelle yakalandı
Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın skandalları bitmiyor: Bu kez Arjantinli modelle yakalandı!
12:03
Memur-Sen Başkanı Yalçın kritik zam teklifinin yarın gelmesini talep etti
Memur-Sen Başkanı Yalçın kritik zam teklifinin yarın gelmesini talep etti
12:01
Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında Kürt şairin dizelerini okudu
Numan Kurtulmuş, komisyon toplantısında Kürt şairin dizelerini okudu
11:49
Düğününden görüntü paylaşan gelin isyan etti: Eşimin ailesi çok yobazmış
Düğününden görüntü paylaşan gelin isyan etti: Eşimin ailesi çok yobazmış
11:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 08:57:30. #7.11#
SON DAKİKA: 29. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.