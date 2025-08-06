29. Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği Başladı

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 29'uncusu düzenlenen "Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği", kortej yürüyüşüyle başladı. "Çocuk gülerse şenlik olur" sloganıyla ve "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen şenlik, yüzlerce kişinin katılımıyla Zorkun Yaylası Orman İşletme Müdürlüğü önünden başladı.

Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde çarşı merkezine kadar gerçekleştirilen yürüyüşe, protokol üyeleri, vatandaşlar ve izci kulüpleri üyeleri de ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. Mehteran takımı, yürüyüş sonunda günün anlamına özel marşlar seslendirdi. Mehter konserinin ardından şenliğin açılış konuşmasını yapan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Osmaniye'nin deprem sonrası hızla toparlandığını vurgulayarak, "Osmaniye büyük bir aile ve her geçen gün koşar adımlarla hedefine gidiyor. Deprem sonrası yaralarımızı hızla sarıyor, adeta küllerimizden yeniden doğuyoruz" dedi.

Zorkun Yaylası'nın yalnızca bölgenin değil, Türkiye'nin önemli yayla turizmi merkezlerinden biri olma yolunda ilerlediğini belirten Başkan Çenet, "Zorkun'umuz gerçekten havası ve doğasıyla göz kamaştırıyor. Yaylamız artık sadece bir marka olmanın ötesinde, atacağımız yeni adımlarla Türkiye'mizde yayla turizminin önemli bir durağı olacak. Bunun için var gücümüzle çalışacağımızı vaat ediyorum" diye konuştu.

Gençliğinde Osmaniye'ye her gelişinde hayaller kurduğunu söyleyen Başkan Çenet, "Şimdi 30 yıl geçmiş. Bana diyorlar ki 'Sen çok çalışıyorsun.' Ben de diyorum ki, 'nasıl çalışmayayım? 30 yıl beklemişiz.' Osmaniye'mize akıttığımız her damla ter helal olsun. Allah'ım bizi utandırmasın" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından, Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen Samet Aybaba Futbol Turnuvasının başlama vuruşu gerçekleştirildi. Vuruşu, Osmaniyeli ünlü teknik direktör ve eski futbolcu Samet Aybaba ile Belediye Başkanı İbrahim Çenet birlikte yaptı. Turnuvada sahaya çıkan genç sporculara başarılar dilendi.

10 Ağustos Pazar günü pop müzik sanatçısı Demet Akalın konseriyle sona erecek olan Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği kapsamında; yaklaşık 20 farklı dalda geleneksel çocuk oyunları, turnuvalar, aile ve kültürel yarışmaların yanı sıra, animasyon gösterileri, çocuk tiyatroları, sinema gösterimi ve sürpriz eğlenceler düzenlenecek. - OSMANİYE