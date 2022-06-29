3. Lig Görmeyen Tek İl Olan Serhat Ardahanspor Destek Bekliyor - Son Dakika
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3. Lig Görmeyen Tek İl Olan Serhat Ardahanspor Destek Bekliyor

29.06.2022 18:01
3. Lig Görmeyen Tek İl Olan Serhat Ardahanspor Destek Bekliyor

Serhat Ardahanspor Başkanı Aykut Karagöz, "Bu kısır döngünün devam etmemesi için esnafından, siyasetçisinden, derneklerinden, sivil toplum örgütlerinden, mülkü amirlerinden ve Ardahanlı işadamları ve herkesin hep birlikte destek olması lazım. Başka Ardahanspor yok. 3. lig görmeyen tek il biziz bu yüzden herkesin desteklerini bekliyorum. Bu destekler bize cesaret verecek bu yolda da o desteklerle yola devam edeceğiz" dedi.

ÖZKAN KARAKAYA

Serhat Ardahanspor Başkanı Aykut Karagöz, "Bu kısır döngünün devam etmemesi için esnafından, siyasetçisinden, derneklerinden, sivil toplum örgütlerinden, mülkü amirlerinden ve Ardahanlı işadamları ve herkesin hep birlikte destek olması lazım. Başka Ardahanspor yok. 3. lig görmeyen tek il biziz bu yüzden herkesin desteklerini bekliyorum. Bu destekler bize cesaret verecek bu yolda da o desteklerle yola devam edeceğiz" dedi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2022-2023 sezonu öncesinde hazırlıklara başlayan Serhat Ardahanspor Başkanı Aykut Karagöz, tüm Ardahanlılardan takıma destek istedi.

"HEDEFİMİZ 3. LİGE ÇIKMAK"

Sezon öncesi Ardahan'a gelerek Valilik, Belediye Başkanı, STK ve Siyasi parti temsilcilerini ziyaret eden Başkan Karagöz, 3. Lige çıkmayan tek ilin Ardahan olduğunu belirtti. Karagöz sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlimizi BAL liginden temsil eden tek takım Serhat Ardahanspor'dur. 3. Lig görmeyen tek il de bizim Ardahan, bunu dert ederek 1600 kilometreden İstanbul'dan buraya bir el attık. Geçen seneyi iyi kötü tamamladık yeni sezonda da geçen sezondaki sıkıntıları yasamamak için cuma gününden beri buradayım. İlimizin Valisi, Belediye Başkanı ve sivil toplum örgütleri ile siyasi parti liderleriyle, gazetecilerle, halkımızla ve esnafımızla istişare görüşmeleri yaptım. Görüşmeler neticesinde geçen yıl yaşadığımız sorunları yaşamamak için buna göre bir karar verip yol alacağız. Geçen sene hedefimiz ligde kalmaktı ve kaldık. Bu sene de hedefimiz nasip olursa 3. lige çıkmak. Buradan tüm Ardahanlılara ve Serhat Ardahanspor sevdalılarına şu çağrım var; bu ilin takımına hepimiz sahip çıkarsak bir şeyler olur yoksa her sene başka bir Başkan gelir bu takıma ve kısır döngü böyle devam eder. Bu kısır döngünün devam etmemesi için esnafından, siyasetçisinden, derneklerinden, sivil toplum örgütlerinden, mülki amirlerinden ve Ardahanlı işadamları ve herkesin hep birlikte destek olması lazım. Başka Ardahanspor yok. 3. lig görmeyen tek il biziz bu yüzden herkesin desteklerini bekliyorum. Bu destekler bize cesaret verecek bu yolda da o desteklerle yola devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 3. Lig Görmeyen Tek İl Olan Serhat Ardahanspor Destek Bekliyor - Son Dakika

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