3. Uluslararası Dinleme, Diyalog, Dayanışma Gençlik Festivali Sona Erdi

Yerel

Odunpazarı Belediyesi tarafından Eskişehir Avrupa Birliği Derneği iş birliği ile Kanlıkavak Parkı'nda düzenlenen 3'üncü Uluslararası Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali, sona erdi. Kapanış töreninde konuşan Başkan Kazım Kurt, festivalde emeği geçen ve festivale katılan herkese teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Eskişehir Avrupa Birliği Derneği (ES-AB) iş birliği ile Türkiye'de ve Eskişehir'de sadece Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali'nin 3'üncüsü, Kanlıkavak Parkı'nda gerçekleştirildi. Kamuya tartışma alanı açmak amacıyla gerçekleştirilen ve 3 gün süren festival için görkemli bir kapanış töreni yapıldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda gencin katıldığı kapanış töreninde Başkan Kurt, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek katılım belgesi takdim etti.

Kardeş belediyelerden muhteşem dans gösterileri

Festival boyunca dans gösterileri ve konserler de düzenlendi. Festivalin 3'üncü gününde sahne gösterileri, Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin dans gösterisi ile başladı. Ardından da Odunpazarı Belediyesi'nin kardeş belediyeleri Kıbrıs Lefke, Kıbrıs Mehmetçik, Kayseri Melikgazi ve Bulgaristan Razgrad'dan gelen konuklar, sahnede dans gösterileri yaptı. Kardeş belediyelerin renkli dans gösterilerinin ardından festivalin kapanış törenine geçildi.

Satranç ve mangala turnuvası şampiyonları açıklandı

Festivalin son günü Mater Akademi satranç turnuvası ve mangala turnuvası düzenledi. İki kategoride gerçekleştirilen satranç turnuvasında Ali Yiğit Demirtaş 3'üncü, Süphan Hasanzade 2'nci, Ömer Sülük ise 1'inci oldu. Geleceğin Santranç Yıldızları kategorisine ise Kutay Kurt 4'üncü, Alper Türe 3'üncü, Berat Ali Şahin 2'nci, Toprak Göktuğ Ermiş ise 1'inci oldu. Mangala da Ayaz Reno Balık 3'üncü, Deniz Tun 2'nci Ali Yiğit Demirtaş da 1'inci olmaya hak kazandı. Şampiyonların teşekkür belgelerini Başkan Kurt takdim etti.

Panik atak ve Soup Opera'dan gençlere müzik ziyafeti

Ardından da Panik Atak ve Soup Opera Müzik Grupları sahneye çıkarak, konser verdi. Sevilen şarkıları seslendiren Panik Atak ve Soup Opera, gençlere muhteşem bir müzik ziyafeti sundu. Panik Atak ve Soup Opera'nın söylediği şarkılara hep birlikte eşlik eden gençler, dans ederek eğlendiler. - ESKİŞEHİR