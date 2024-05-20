3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Antalya\'da Gerçekleştirildi

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Toplumsal Araştırmalar Merkezi (TAM) tarafından, 17- 19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'nın Kaş ilçesinde 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi düzenlendi.

Kongrenin açılış konuşmaları, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. İdil Sayımer, Prof. Dr. Cem Pekman ile Okan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson tarafından gerçekleştirildi. Kongrede iki günde yüz yüze ve online oturumlarda 76 bilim insanı tarafından sosyal bilimlerin çeşitli alanlarında toplam 56 bildiri sunuldu. Kongre'de Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Doç.Dr. Aysel Çetinkaya, Doç.Dr. Z. Benan Dondurucu, Doç.Dr. Gamze Cılızoğlu ve Arş. Gör. Ahmet Talha Ağca da bildirilerini sundu.

Kongreye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Toplumsal Araştırmalar Merkezi Genel Direktörü ve Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Yılmaz, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kongreye Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Pakistan ve Kazakistan gibi pek çok ülkeden bilim insanının katıldığını belirtti. Prof. Dr. Yılmaz, kapanış konuşmasında, "Kongremiz kapsamında bu sene, farklı ülkelerden 76 bilim insanı, ekonomi, iletişim, eğitim, felsefe, işletme, psikoloji gibi farklı alanlarda 56 bildiri sundu. Emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirmekte olduğumuz kongremiz, ülkemiz için ve yeni yetişmekte olan akademisyenler için bir ekol olur. Toplumsal Araştırmalar Merkezi olarak, Türkçe'nin bilim dili olması ve bilimsel alana katkı sunabilme doğrultusunda arzu ettiğimiz hedeflerimize ulaşırız" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs Pazar günü ise Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yılı münasebetiyle usta yönetmen ve Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlisi ve yönetmen Hacı Mehmet Duranoğlu'nun katılımıyla Atatürk: Bir Liderin Doğuşu" başlıklı belgesel söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşinin ardından kongre kapanış programı dahilinde Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri tarafından 19 Mayıs Gençlik konseri verildi. - KOCAELİ