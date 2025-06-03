Nevşehir'de yaşayan Nuray Timuroğlu, 30 yıldır sokak hayvanlarını besliyor.

Ürgüp ilçesinde ikamet eden Nuray Timuroğlu, kuzenine ait boş araziye kendi imkanları ile köpek barınakları yaptı. Timuroğlu, her gün giderek sokak hayvanlarına su, mama ve yemek veriyor. Timuroğlu, "Kuzenimin mülküne böyle köpek barınakları yaptık. 30 yıldır da burada köpekleri besliyorum. Çocukluğumda da bizim kedi ve köpeklerimiz vardı. Bugüne kadar onlara bakmaktan hiç vazgeçmedim. Onlarsız bir gün geçirmedim. Bu işi devamlı yapıyorum ve ölene kadar da yapacağım. Hayvanları sevmek, beslemek hoşuma gidiyor. Bazı insanlar çok acımasız davranıyor. Ben onlara çok üzülüyorum. İstiyorum ki herkes aç hayvanları doyursun, baksın, sevsin, başını okşasın. Ama insanlar bunu yapmıyor" dedi.

Karnı tok olan hiçbir hayvanın saldırgan olmadığını söyleyen Timuroğlu "Bu hayvanların da sevgiye ihtiyacı var. Hayvanların tedavi edici özellikleri var. Hayvan seven çocuklar asla suç işlemiyor. Bu insan psikolojisinde çok önemli" şeklinde konuştu.

Köpekler için evinde makarna bile pişirdiğini ifade eden Timuroğlu, "Mamaları taksitle alıyorum. Ayrıca bir fırından günlük yüz tane bayat ekmek temin ediyorum. Dönercilerden lavaş ekmeği alıyorum. Zaman zaman süt veriyorum. Hayvanları bu şekilde beslemeye çalışıyorum" dedi. - NEVŞEHİR