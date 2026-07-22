34 yıldır su içemeyen yaşlı adam, 10 gündür yemek de yiyemiyor - Son Dakika
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34 yıldır su içemeyen yaşlı adam, 10 gündür yemek de yiyemiyor

22.07.2026 15:09
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Ankara'da 34 yıl boyunca su içemediğini söyleyen 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, yeniden su içmeye başlamasının ardından bu kez de yemek yiyemediğini belirtti. Yaklaşık 10 gündür katı gıda tüketemediğini ifade eden Akbıyık, yaşadığı sağlık sorununun giderek ağırlaştığını söyledi.

Ankara'da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 1992 yılında eşiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikten sonra su içemediğini, yıllarca yalnızca çay ve gazoz tüketebildiğini dile getirmişti. Tedavi arayışını sürdüren Akbıyık'ın son dönemde yeniden su içmeye başladığı öğrenildi. Akbıyık, boya işiyle meşgulken bir anda su içme isteği geldiğini ve o günden sonra günde 2 litreye kadar su içebildiğini söyledi. 

10 GÜNDÜR KATI GIDA YİYEMİYOR

Su içmeye başlamasının ardından bu kez yemek yiyememeye başladığını belirten Akbıyık, yaklaşık 10 gündür hiçbir katı gıda tüketemediğini söyledi. Son 4 ayda 46 kilodan 39 kiloya düştüğünü belirten Akbıyık, yaşadığı sağlık sorununun hayatını olumsuz etkilediğini dile getirdi. Akbıyık, yaşadığı rahatsızlığın nedeninin belirlenmesini ve yeniden sağlıklı şekilde beslenebilmeyi umut ettiğini sözlerine ekledi.

34 yıldır su içemeyen yaşlı adam, 10 gündür yemek de yiyemiyor

"İÇİMDEN İSTİFRA ETMEK GELİYOR"

10 gündür yemek yiyemediğini ve bu durumun yaşamını ciddi şekilde etkilediğini belirten Akbıyık, "Allah'ın sayesinde su içememeyi atlattım. 34 yıldır su içemiyordum. Bir dairede boya yaparken canım öyle çok su istedi ki, içince bir daha içtim. Sonraki gün yine içtim. Ondan sonra da yemek yemeye zorlandım. Yemek yiyemiyorum. İçimden istifra etmek geliyor. 10 gündür yemek yiyemiyorum. Mama ile besleniyorum. Mama da çok pahalı. Yenimahalle Devlet Hastanesi'ne ve Sincan Araştırma Hastanesi'ne gittim. Doktorlar bana bir şey demiyorlar. İlaç verdiler. 'Bunları kullan, sonra yemek yiyebilirsin' dediler. Yiyemiyorum. Bugün ağzıma hiçbir lokma koymadım" diye konuştu. 

34 yıldır su içemeyen yaşlı adam, 10 gündür yemek de yiyemiyor
34 yıldır su içemeyen yaşlı adam, 10 gündür yemek de yiyemiyor
Kaynak: İHA

Mustafa Akbıyık, Yemek Tarifi, 3. Sayfa, Sağlık, Ankara, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 34 yıldır su içemeyen yaşlı adam, 10 gündür yemek de yiyemiyor - Son Dakika

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