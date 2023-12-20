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4 Kişilik Ailenin Yılbaşı Kuruyemişi 350 TL - Son Dakika
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4 Kişilik Ailenin Yılbaşı Kuruyemişi 350 TL

Yeni yıl gecesi için 4 kişilik bir ailenin ortalama kuruyemiş masrafının 350-400 TL olduğu belirtildi. Kuruyemişçi Cuma Tan, yılbaşında karışık çerezlerin tercih edildiğini ve fiyatların geçen seneye göre yüksek olduğunu söyledi.

20.12.2023 - 20:52,
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"4 kişilik ailenin yılbaşı kuruyemişi ortalama 350 TL"

KAYSERİ - Yeni yıl yaklaşırken yılbaşı gecesi için 4 kişilik bir ailenin ortalama kuruyemiş masrafının yaklaşık 350-400 TL olduğu belirtildi.

Yeni yıl yaklaşırken, vatandaşlar da yılbaşı gecesi için hazırlık yapmaya başladı. Yeni yıla evlerinde girecek olan vatandaşlar, kuruyemişlere ilgi gösteriyor. Kayseri'de kuruyemişçilik yapan Cuma Tan, vatandaşların yılbaşında karışık çerez tercih ettiğini söyledi. Tan, "Genelde yılbaşı günlerinde karışık çerezler tercih edilir. Çünkü o gün çok yoğun alışveriş gerçekleştiği için hazır olan ürün ne ise o alınır, gidilir. Yanında kestane, patlamış mısır ve çocuklar için cips çeşitleri alınarak yılbaşı geçirilir" dedi. Fiyatların geçen seneye oranla yüksek olduğunu söyleyen Tan, evde geçirilecek yılbaşı gecesi için 4 kişilik bir ailenin ortalama kuruyemiş masrafının 350-400 TL olduğunu kaydetti.

4 Kişilik Ailenin Yılbaşı Kuruyemişi 350 TL
Kaynak: İHA
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