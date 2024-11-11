4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali 12-20 Kasım 2024'te Düzenlenecek - Son Dakika
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Yerel

4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali 12-20 Kasım 2024'te Düzenlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 12-20 Kasım 2024 tarihleri arasında 4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali'ni gerçekleştirecek. Festivalde çocuklar, atölye çalışmaları, oyunlar ve sanatsal etkinliklerle haklarını eğlenerek öğrenecek.

11.11.2024 13:09  Güncelleme: 13:55
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür tarafından Çocuk Hakları Festivali'nin 4'üncüsü 12-20 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenecek. Bu yıl ilk kez uluslararası olarak yapılacak festivalde çocuklar atölye çalışmaları, oyunlar, masal dinletileri, yüz boyama, konser, film gösterimi gibi etkinliklerle haklarını eğlenerek öğrenecek.

İBB iştiraklerinden İBB Kültür, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, 12-20 Kasım tarihleri nde Uluslararası Çocuk Hakları Festivali düzenliyor. İBB tarafından 4 senedir düzenlenen festival bu yıl ilk kez uluslararası boyut kazandı.

Birleşmiş Milletler'in Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin dört temel ilkesi olan Ayrım Gözetmeme, Çocuğun Yüksek Yararı, Yaşama ve Gelişme Hakkı ile Katılım Hakkı maddelerini temel alan festival, çocuk haklarının çocuklar, ebeveynler, eğitimciler ve tüm yetişkinler tarafından bilinmesini sağlamayı hedefliyor. Festival programı ise İstanbul Kent Konseyi Çocuk Danışma Kurulu'nun da önerileri alınarak belirlendi.

Etkinlikler İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleşecek

12-20 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul'un dört bir yanında gerçekleştirilecek 4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, farklı yaş gruplarından çocuklara ve ailelerine etkinlik programları sunacak. Yaratıcı drama, dans, yaratıcı yazarlık, resim, ekolojik oyun, kolaj gibi çeşitli disiplinlerde atölyelerin düzenleneceği festivalde tiyatro oyunları, film gösterimleri, Karagöz oyunu, masal anlatımları, çocuk şarkıları konserleri ve geziler de yapılacak.

Hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik etkinlikler

İşaret dili ve Braille alfabesi atölyelerin yanı sıra farklı gelişim gösteren çocukları kapsayan atölyelerin de düzenleneceği festival kapsamındaki çocuk hakları odaklı etkinlikler, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik olarak gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet TIR'ı Esenyurt, Çatalca ve Silivri'de

Festival Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas, Arnavutköy Yaşam Merkezi, Çubuklu Silolar, Çengelköy Çocuk Sanat Merkezi, Çekmeköy Çocuk Sanat Merkezi ve Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde çocukları ağırlarken, hava koşullarına bağlı olarak Beyoğlu, Fatih, Üsküdar ve Çekmeköy'de belirli noktalarda sokak etkinlikleri de düzenlenecek. Cumhuriyet TIR'ı ise Esenyurt, Çatalca ve Silivri'de bölge halkıyla buluşacak.

4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali, 20 Kasım Çarşamba akşamı, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde çocukların sahne alacağı kapanış etkinliği ile sona erecek.

Ücretsiz biletler İstanbul Senin uygulamasında

İBB Kültür'ün ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tüm etkinlik programlarına İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ve kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabiliyor. Etkinliklerin ücretsiz biletleri ise İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilebiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 4. Uluslararası Çocuk Hakları Festivali 12-20 Kasım 2024'te Düzenlenecek - Son Dakika

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