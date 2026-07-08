40 Yıl Sonra Türkiye'ye Dönüş Umudu - Son Dakika
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40 Yıl Sonra Türkiye'ye Dönüş Umudu

40 Yıl Sonra Türkiye\'ye Dönüş Umudu
08.07.2026 10:55
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Ali Baybaş, 40 yıl sonra Suudi Arabistan'dan dönmesi için AK Parti'li Rukiye Toy'un çalışmaları başladı.

Yaklaşık 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde mahsur kalan Ali Baybaş'ın geri dönebilmesi için AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy tarafından çalışma başlatıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesi nüfusuna kayıtlı Ali Baybaş (77), umre vazifesi için 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Mekke'de hukuki bir meseleden dolayı, sınır dışı yasağı getirilince Türkiye'ye dönememişti. Mekke'de mahsur kalan Baybaş, hac vazifesi için Mekke'ye giden bir Türk hacı tarafından fark edilerek gündeme getirilmişti. Baybaş'ın yaşadıkları ve ilerleyen yaşı nedeniyle yaşadığı çeşitli sağlık sorunları yetkilileri harekete geçirdi.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Türkiye Riyad Büyükelçiliği ile temasa geçerek Baybaş'ın Türkiye'ye geri dönebilmesi için çalışma başlattı.

Toy, temaslarının ardından Baybaş ise telefonla görüntülü görüşerek güzel haberi verdi. Toy görüşmede, "Seni ben karşılayacağım burada. Sen üzülme, seni Sivas'a getireceğiz. Sen canını sıkma, merak etme. Ben takipteyim. Sende benim bir babamsın" ifadelerine yer verdi.

Toy'a teşekkür eden Baybaş ise "Sayın Rukiye hanım ben çalışmalarınızı çok takdir ettim, çok ciddiye aldım. Allah sizden razı olsun çok teşekkür ederim. Sizin ülkeme dönmem için çalışmalarınızı hiç unutmayacağım" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Dış Politika, Rukiye Toy, Politika, 3. Sayfa, AK Parti, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 40 Yıl Sonra Türkiye'ye Dönüş Umudu - Son Dakika

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