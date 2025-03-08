41 Yıl Hapis Cezalı Cinayet Zanlısı Yakalandı

(İZMİR) - İzmir'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari cinayet zanlısı yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikleti Polis Timleri (Yunuslar) Amirliği ekipleri, il genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler tarafından yapılan uygulamalarda şüphe üzerine durdukları U.O.'nun kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı tespit edildi. Ekipler tarafından yapılan Genel Bilgi Toplaması'nda (GBT) ise 41 yıl 1 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.