43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı trafik yoğunluğu: Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor - Son Dakika
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43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı trafik yoğunluğu: Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor

08.07.2022 00:43

43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı trafik yoğunluğu: Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara akın eden vatandaşlar gece yarısı trafik yoğunluğu oluşturdu.

43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı trafik yoğunluğu: Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara akın eden vatandaşlar gece yarısı trafik yoğunluğu oluşturdu. Kara yolundaki araç trafiği "dron" ile havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna neden oldu. Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor. Gece yarısı uzun araç kuyruğunun trafik "dron" ile havadan görüntülendi.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Trafik yoğunluğunun Arefe gününde de artarak devam etmesi bekleniyor.

YORUMLAR
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'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı (2) 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı (2) Bodrum'da bayram öncesi trafik durma noktasında Bodrum'da bayram öncesi trafik durma noktasında
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kırıkkale, Tragger, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı trafik yoğunluğu: Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı trafik yoğunluğu: Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor - Son Dakika
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