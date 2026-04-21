Manisa'da "Hoş Geldin Mesir" Kortejiyle Festival Coşkusu Başladı

21.04.2026 23:33  Güncelleme: 00:29
Manisa'da düzenlenen 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin açılış etkinliği 'Hoş Geldin Mesir' korteji ile kutlandı. Binlerce Manisalı'nın katılımıyla gerçekleşen kortej, renkli görüntülere sahne oldu.

Şehzadeler ilçesinde bulunan Hakkı İplikçi Parkı önünden başlayan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun da katıldığı etkinlikte, vatandaşlar festival coşkusunu sokaklara taşıdı.

Korteje Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve eşi Özge Dutlulu'nun yanı sıra CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde ilerleyen kortejde, festivale katılan konuk ülkelerin halk dansları ekipleri de yer aldı. Yöresel kıyafetleri ve müzikleriyle korteje renk katan ekipler, izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Gösteri ekiplerinin performanslarıyla zenginleşen yürüyüş boyunca vatandaşlar korteji alkışlarla karşıladı. Başkan Dutlulu ve protokol üyeleri de yürüyüş güzergahı boyunca vatandaşları selamladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinliklerde Uluslararası Halk Dansları Topluluklarının gösterileri sunulurken, festivalin ilk günü renkli görüntülerle tamamlandı.

Festivale ilişkin değerlendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "486'ncı kez kutladığımız festival bu sene çok güzel başladı. Burası şehzadeler kenti. Fatih'i, Kanuni'yi yetiştirmiş bir kent. Osmanlı ve cumhuriyet kenti, bu festivalde bunu birleştiriyoruz. 23 Nisan'a denk gelmesi çok güzel. Festivalimiz içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutlayacağız" dedi.

Dutlulu, festival kapsamında yapılacak konserlerin Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan saldırılar nedeniyle ertelendiği de belirterek "Geçen hafta büyük kayıplarımız vardı. Onlara saygı amacıyla konserlerimizi mayıs ayına erteledik. Ama festivalimiz çok güzel geçecek, dolu dolu bir festivalimiz var. İnşallah bundan sonraki festivallerimiz de her sene güzelleşe güzelleşe gider. Manisa'mız zor bir sene geçirdi, acılarını atlatmaya çalışıyoruz. Buradan hem Ferdi(Zeyrek) Başkanımızı hem Gülşah(Durbay) Başkanımızı bir kez daha saygıyla, rahmetle anıyoruz. Çok seviyorduk onları. Onların isteyeceği gibi, onların arzu edeceği gibi Manisa'yı daha da güzelleştirerek, Manisa'ya daha güzel işler yaparak hep beraber bu festivali de güzelleştirerek çok güzel günler göreceğimize inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

