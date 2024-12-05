5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Gölcük'te Kutlandı - Son Dakika
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5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Gölcük'te Kutlandı

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Gölcük\'te Kutlandı

Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen törenle 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 90. yılı kutlandı. Gölcük Belediye Başkanı, Türk kadınlarının tarih boyunca toplumsal hayatta önemli bir rol oynadığını vurguladı.

05.12.2024 17:14  Güncelleme: 17:16
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Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen tören ile 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 90. yıl dönümü kutlandı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında çelenk sunumu ile devam eden törende söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Türk kadını, tarihimizin en eski dönemlerinden, bugüne kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her dönemde fedakarlıkların en yücesini yapmıştır. Türkiye; dünyada, kadınlara bu hakkı veren ilk devletlerin başında gelmektedir. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılında Avrupa, Amerika ve Asya'daki birçok ülkede kadınların bu haktan mahrum oldukları unutulmamalıdır. Kadınlar seçilme hakkına; Fransa'da 1944, İtalya'da 1945, Yunanistan'da 1952 ve İsviçre'de ise 1971 yılında kavuşabilmişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılından günümüze kadar kadınlarımız, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya da devam edeceklerdir" dedi.

Aynı zamanda Sezer, Tkadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı.

Törene Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı ve yönetimi, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve Gölcüklü kadınlar katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Gölcük'te Kutlandı - Son Dakika

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