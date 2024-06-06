5 bin Mersin balığı Yeşilırmak'a salındı - Son Dakika
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Yerel

5 bin Mersin balığı Yeşilırmak'a salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 5 bin adet Mersin balığı yavrusu Yeşilırmak Nehri'ne bırakıldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, projenin ticari ve sportif faaliyetlerle gerçekleştirildiğini belirtirken, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise bölgedeki avcılara uyarılarda bulundu.

06.06.2024 15:31
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5 bin Mersin balığı Yeşilırmak'a salındı

SAMSUN - Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 5 bin adet Mersin balığı yavrusu Yeşilırmak Nehri'ne bırakıldı.

Çarşamba ilçesi Akçaltı mevkisinde, Yeşilırmak Nehri'ne Mersin balığı yavrusu salınımı programı düzenlendi. Programda Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Amasya Yedikır Üretim İstasyonunda üretilen 5 bin adet Mersin balığı yavrusu Yeşilırmak'a salındı.

"Hem ticari olarak hem de sportif faaliyet olarak gerçekleştiriyoruz"

İç Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında gerçekleştirilen Mersin balığı yavrusu salınımı hakkında açıklamalarda bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, "Geçmiş zamanlarda ülkemizde ciddi olarak sayısı ve üretimi fazla olan bir balık türümüzdü. Zamanla küresel ısınma ve av baskısı nedeniyle bu kaynaklar zayıfladı. Biz bu kaynakları restore etme anlamında 5 bin Mersin balığını suya bırakıyoruz. Bakanlığımızın misyonu doğrultusunda balıklandırma faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Bunu yaparken hem ticari olarak hem de sportif faaliyet olarak gerçekleştiriyoruz" dedi.

"İlimiz avcılık bakımından önemli potansiyeline sahiptir"

Bölgede avcılık yapan balıkçılara uyarılarda bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise "Yeşilırmak ve Kızılırmak gibi tatlı sularda üreme yapan Mersin balığının ve nesli tükenmeye yakın olan balığı tekrar canlandırmaya uğraşıyoruz. Geçen sene de aynı çalışmayı yapmıştık. İlimiz bu muazzam su potansiyeli ile hem kültür balıkçılığı hem de avcılık bakımından önemli potansiyeline sahiptir. İlimizde 37 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunmakta olup, Karadeniz'de yüzer ağ kafeslerde somon ve levrek üretimi yapan 12, Derbent Baraj Gölü'nde yüzer ağ kafeslerde alabalık üretimi yapan 14 tesis bulunmaktadır. İlimiz genelinde yaklaşık 23 bin ton/yıl kurulu su ürünleri yetiştiricilik kapasitesine sahibiz. 2023 yılında ilimiz genelinde toplam 13 bin 270 ton Türk somonu, levrek ve porsiyonlu kalabalık üretimi gerçekleşmiştir. Özellikle yetiştiriciliği yapılan alabalıklar 3-4 kg ağırlığa gelinceye kadar yetiştirilmekte ve Türk somonu adı altında ülkemiz ve dünya piyasasına sunulmaktadır. Bu amaçla bu sene yine, Amasya Yedikır Üretim İstasyonunda üretilen 5 bin adet mersin balığı yavrusu, ilimiz sınırları içerisinde Yeşilırmak'a salındı. Ülkemiz ve ilimiz balıkçılığı için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bölge balıkçılarımızdan bu türün avlanmamasını, ağlarına takılan olursa da derhal suya geri bırakılmasını rica ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından, programa katılan Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, şube müdürleri, müdürlük personelleri, Atatürk Ortaokulu öğrencileri ve mahalle halkının katılımlarıyla Yeşilırmak Nehri'ne 5 bin adet Mersin balığı yavrusu salındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 5 bin Mersin balığı Yeşilırmak'a salındı - Son Dakika

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